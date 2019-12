Eishockey: Der HC Landsberg meldet sich eindrucksvoll zurück

Plus Nach der schwachen Leistung in Geretsried überzeugen die Landsberg Riverkings gegen den Spitzenreiter Miesbach. Neuzugang Petr Machacek feiert ein Heimdebüt mit Hindernissen.

So lässt sich Weihnachten feiern: Vor fast 900 Zuschauern besiegt der HC Landsberg den Spitzenreiter Miesbach und verteidigt damit den 6. Tabellenplatz. Zurecht wurde am Ende die gesamte Mannschaft zum „Spieler des Tages“ gewählt: Was die Riverkings da zeigten, war einfach sehenswert.

Die drei Punkte sind hoch verdient, allerdings hatten die Riverkings den 4:1-Erfolg auch nötig. Denn Erding setzte sich gegen Geretsried durch und hätte die Landsberger von Platz sechs verdrängt. Doch so bleiben die Riverkings auf einem Rang, der sie in die Verzahnungsrunde mit der Oberliga bringt. Und noch etwas: Kann man an diese Leistung auch in den letzten Spielen der Vorrunde anknüpfen, sollten Trainer Fabio Carciola und sein Team nicht mehr in Bedrängnis geraten. Kämpferisch und auch spielerisch bot der HCL eine tolle Vorstellung. Nach der Enttäuschung beim 4:6 in Geretsried meldeten sich die Riverkings damit eindrucksvoll zurück.

Die schlechte Nachricht kam vor Spielbeginn: Mika Reuter hat sich in Geretsried doch schwerer verletzt und wird mit einer Gehirnerschütterung erst mal ausfallen. Dafür feierte Neuzugang Petr Machacek sein Heimdebüt, allerdings mit Problemen: Wegen einer Verletzung am Ohr musste er im zweiten Drittel pausieren.

Zu ungenau im Abschluss

Im ersten Abschnitt hatten die Landsberger durchaus mehr Spielanteile, aber es zeigte sich auch, woran es derzeit hapert. Die Pässe kommen zum Teil zu ungenau und im Abschluss fehlt die nötige Präzision – die Schüsse waren leichte Beute für Miesbachs Keeper Evert. Anders die Gäste: Michael Güßbacher im Tor der Landsberger wurde nicht so oft geprüft – dann aber richtig. Trotzdem benötigte Miesbach ein Überzahlspiel, um in Führung zu gehen. In der 19. Minute erzielte Feuerreiter das 1:0, mit dem es in die Kabine ging.

Das zweite Drittel ging klar an den HC Landsberg. Aber die Gastgeber konnten sich noch so schön die Chancen rausspielen – sie brachten die Scheibe einfach nicht im Miesbacher Tor unter. In Überzahl gelang dann in der 25. Minute der Ausgleich. Marek Charvat zog von der blauen Linie ab und wie ein Strich schlug die Scheibe im Kreuzeck ein. Ein weiteres Überzahlspiel in der 37. Minute brachte erneut viele Möglichkeiten für die Riverkings, aber erst als Miesbach wieder komplett war, fiel der zweite Treffer. Durch Sven Gäbelein und Adriano Carciola perfekt vorbereitet, hatte Michael Fischer das leere Tor vor sich und erzielte das 2:1 (39.). Die letzten Sekunden lag erneut HCL-Keeper Güßbacher unter Beschuss, aber der Vorsprung hielt.

Treffer in Unterzahl

Im letzten Drittel nahmen die Miesbacher das Landsberger Tor gleich unter Dauerbeschuss. Und als in der 46. Minute der HCL in Unterzahl war, lag er Ausgleich in der Luft, aber die Riverkings kämpften aufopferungsvoll, warfen sich in die Schüsse und verteidigten das 2:1. Die Vorentscheidung fiel in der 52. Minute: Obwohl in Unterzahl traf Adriano Carciola auf Pass von Michael Fischer zum 3:1. Die Gäste warfen noch mal alles nach vorne, aber ohne Erfolg: Sven Gäbelein setzte mit dem 4:1 in der 56. Minute den Schlusspunkt.