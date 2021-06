Eishockey

18:34 Uhr

Der HC Landsberg plant eine große Eröffnungsfeier

Am 19. September gehen die Spieler der Landsberg Riverkings zum ersten Testspiel in Landsberg aufs Eis. Die Saisoneröffnung wird heuer groß gefeiert.

Plus Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg feiert die Saisoneröffnung über mehrere Tage. Den Fans wird dabei viel Neues geboten. Die erste Kontingentstelle bei den Riverkings besetzt ein Verteidiger aus Tschechien.

Von Margit Messelhäuser

Große Pläne hat der HC Landsberg für die neue Saison in der Oberliga. Nicht nur an einem Nachmittag, sondern an einem ganzen Wochenende soll der Start in die Vorbereitung gefeiert werden. Dann haben die Fans auch die Chance, die Neuzugänge zu sehen – in der Verteidigung setzt man nach dem Abgang von Marek Charvat erneut auf einen Tschechen als Kontingentspieler. Dies wurde beim jüngsten virtuellen Fan-Stammtisch bekannt gegeben.

Themen folgen