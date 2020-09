vor 60 Min.

Eishockey: Der HC Landsberg sagt das Testspiel am Freitag ab

Nichts wird es mit dem ersten Testspiel für den HC Landsberg am Freitag. Der Eishockey-Oberligist hat die Partie gegen Ulm (Bayernliga) abgesagt.

Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg hatte für Freitag das erste Vorbereitungsspiel eingeplant. Jetzt muss die Partie gegen Ulm abgesagt werden. Auch der Saisonstart ist in Gefahr.

Eigentlich wollte der Eishockey-Oberligist HC Landsberg am Freitag ein Testspiel gegen Ulm (Bayernliga) austragen, doch die Landsberg Riverkings müssen sich noch gedulden. Die Vorbereitungspartie, die noch ohne Zuschauern stattgefunden hätte, wurde abgesagt, da sich abzeichnet, dass der Start der Oberliga-Saison nicht wie geplant Mitte Oktober stattfinden wird.

Wird der Start der Eishockey-Oberliga verschoben?

Am Donnerstag findet eine Videokonferenz aller Oberligisten statt, bei der über das weitere Vorgehen beraten wird. Auch über eine Verschiebung des Saisonstarts der Eishockey-Oberliga, der am 16. Oktober vorgesehen war. Hintergrund ist der Beschluss der Bundesregierung, die zulässige Zuschauerzahl auf 20 Prozent der maximal möglichen Zahl (in Landsberg 2700) zu begrenzen. (mm)

