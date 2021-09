Eishockey

18:25 Uhr

Der HC Landsberg zeigt im Test gegen Stuttgart eine solide Leistung

Plus Fast 300 Fans kommen zum ersten Testspiel der Riverkings ins Landsberger Eisstadion. Der Oberligist HCL setzt sich erneut klar durch.

Endlich wieder vor Zuschauern in der eigenen Halle: Die Landsberg Riverkings haben das erste Testspiel zu Hause gegen die Stuttgart Rebels genossen – und gewonnen. Mit dem 6:1 ist der Sieg zwar nicht so deutlich ausgefallen wie im Hinspiel (9:2), aber das war nicht so entscheidend. Ein Landsberger stach bei dieser Partie besonders heraus.

