Eishockey: Der zweite Ausländer für den HC Landsberg ist schon da

Plus Da der Eishockey-Bayernligist HC Landsberg lange auf Leistungsträger Markus Kerber verzichten muss, wurde man auf dem Transfermarkt aktiv. Der neue Mann wird bei den Riverkings die Nummer 85 tragen.

Am Donnerstag haben die Landsberg Riverkings angekündigt, einen zweiten Ausländer verpflichten zu wollen: Jetzt kam es schon zur Vertragsunterzeichnung. Nach dem Ausfall von Markus Kerber, der sich eine Handverletzung zugezogen hat und mehrere Wochen fehlen wird, sah sich die Vereinsleitung gezwungen, zu handeln.

Einige Details hatte HCL-Teammanager Michael Oswald bereits am Donnerstag bekannt gegeben: Der neue Mann ist 1,90m groß, 90 Kilogramm schwer und Stürmer. Jetzt gibt es auch den Namen dazu: Der gebürtige Tscheche Petr Machacek wechselt aus San Sebastian zu den Landsberg Riverkings. Der 23-Jährige war zuletzt beim spanischen Erstligisten Necso Txuri Urdin (San Sebastian) unter Vertrag und wird in Landsberg mit der Nummer 85 auflaufen. Die Verantwortlichen des HCL rund um Teammanager Michael Oswald reagieren damit auf den vier- bis sechswöchigen Ausfall von Markus Kerber und das verletzungsbedingte Saison-Aus von Stefan Kerber.

Einsätze in der Nachwuchsnationalmannschaft

Petr Machacek durchlief die Nachwuchsschmiede des tschechischen Extraligisten Pirati Chomutov und spielte bis zur U20 auch immer wieder in Tschechiens Nachwuchsnationalmannschaften. Nach einem Jahr in der zweiten tschechischen Liga wechselte er zunächst in die zweite französische Liga und 2018 in die erste spanische Liga zu San Sebastian. Dort erzielte er in nur 24 Spielen 66 Punkte. Sowohl in Frankreich als auch in Spanien war er Topscorer seines Teams.

Zum Transfer sagte HCL-Teammanager Michael Oswald: „Petr ist ein junger Stürmer, der durchaus weiß, wo das Tor steht.“ Mit seiner Größe sei er ein auch körperlich präsenter Spieler, der gleichzeitig ein guter Schlittschuhläufer sei. „Wir erhoffen uns, dass wir mit ihm unsere Effizienz beim Torschießen steigern können. Den Ausfall von Markus Kerber in den nächsten Wochen können wir mit ihm dann hoffentlich kompensieren“, so Oswald. HCL-Präsident Franz Kurz fügte an, dass man sich "recht herzlich bei der Präsidentin von Necso Txuri Urdin, Rosa Zubeldia, für den reibungslosen Wechsel und die schnelle Freigabe von Petr“ bedanke. Außerdem wäre der Wechsel ohne die Unterstützung des Hauptsponsors 3C-Carbon niemals möglich gewesen – wofür Kurz dem Sponsor sehr dankbar sei.

Christoph Kruse, der Hauptsponsor 3C bei der Vertragsunterzeichnung vertrat, verdeutlichte bei der Begrüßung des neuen Spielers: „Wir als Hauptsponsor sind von der diesjährigen Mannschaft wirklich sehr angetan. Wenn wir dann irgendwie unterstützend tätig werden können, dann tun wir das sehr gerne. Wir wünschen Petr viel Erfolg in Landsberg und freuen uns auf die nächsten Monate mit dem gesamten Team.“