Eishockey: Die Landsberg Riverkings haben es fast geschafft

Plus Der HC Landsberg holt in Waldkraiburg ganz wichtige Punkte und bekommt Schützenhilfe von Schweinfurt. Was das für den letzten Spieltag der Eishockey-Bayernliga bedeutet.

Die Landsberg Riverkings stehen so gut wie sicher in der Verzahnungsrunde. Beim Tabellenzweiten Waldkraiburg hat die Mannschaft von Trainer Fabio Carciola die Punkte geholt, die den Sprung in die Runde mit den Oberligisten vorzeitig sichern sollten, denn die Konkurrenz hat für Landsberg gespielt.

Lange sah es nach einem Showdown am letzten Spieltag aus, doch ausgerechnet Schweinfurt, das dem HCL am Freitag beim 5:4-Sieg so große Probleme bereitete, ermöglicht es den Riverkings nach ihrem 5:1-Sieg in Waldkraiburg gelassen ins letzte Vorrundenspiel am Sonntag gegen Peißenberg zu gehen. Die Mighty Dogs setzten sich nämlich in Peißenberg nach Penaltyschießen durch. Damit hat Peißenberg drei Punkte Rückstand auf Landsberg – und bei gleicher Punktzahl entscheidet das Torverhältnis. Während Landsberg +13 vorweisen kann, steht bei Peißenberg dort -1. Dass man diesen Vorteil vor heimischer Kulisse aus der Hand geben wird, ist mehr als unwahrscheinlich. Bedeutungslos ist dasHeimspiel des HCL am Sonntag gegen Peißenberg aber nicht, denn die Gäste sind auf Platz sieben abgerutscht und müssten damit in die Abstiegsrunde. Erding hat durch den 4:2-Sieg in Miesbach nun 38 Punkte die Peißenberger (37) von Platz sechs verdrängt.

Sehenswerte Mannschaftsleistung

Den Sieg in Waldkraiburg haben sich Trainer Fabio Carciola und sein Team hoch verdient. Man ging aggressiv zu Werke und bot den gut 100 Fans unter den über 800 Zuschauern eine sehenswerte Mannschaftsleistung. Angefangen vom Keeper – diesmal stand wieder Michael Güßbacher im HCL-Tor – bis hin zu den Stürmern: Alle Spieler zeigten eine überzeugende spielerische und kämpferische Leistung.

Nachdem man zu Beginn selbst zwei Unterzahlsituationen überstanden hatte, ging der HCL in Überzahl in Führung. In der 11. Minute traf Markus Kerber. Kurz vor der ersten Pause ging es schnell: Waldkraiburg glich – ebenfalls in Überzahl – in der 17. Minute durch Trox aus, nur eine Minute später sorgte erneut Kerber für das 2:1 der Riverkings.

Vorentscheidung im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel musste der HCL wieder erst zwei Strafen überstehen, doch kaum komplett fiel das 3:1 durch Adriano Carciola. Danach gerieten Landsbergs Robin Maag und Tomas Rosek aneinander – beide mussten erst mal zum Abkühlen auf die Strafbank. Landsberg blieb dran: Marek Charvat vollendete einen Konter mit dem 4:1. Auch im letzten Drittel ließ der HCL nicht locker. Waldkraiburg versuchte noch mal ranzukommen, aber die Riverkings spielten souverän weiter, bis Adriano Carciola mit dem 5:1 (54.) den Sack zumachte.