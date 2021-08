Die Landsberg Riverkings können bald zu Hause aufs Eis

Plus In der Eishockey-Oberliga naht der Saisonbeginn. Die Landsberg Riverkings laden diesmal zu einer besonderen Eröffnungsfeier ein.

Aktuell läuft nicht nur die Eisbereitung im Landsberger Sportzentrum, beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg laufen auch die Vorbereitungen auf das Eröffnungsfest am 4. September. Wie Marketingvorstand Rainer Schadel mitteilt, beginnt das Fest um 14 Uhr mit der Vorstellung der Mannschaften.