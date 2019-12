Eishockey: Die Landsberg Riverkings müssen jetzt die Nerven behalten

Plus Der Kampf um Platz sechs in der Bayernliga nimmt dramatische Züge an. Landsberg hat nur mehr zwei Punkte Vorsprung vor Erding. Was das für das Wochenende bedeutet.

Für die Landsberg Riverkings beginnt das Zittern um den sechsten Tabellenplatz. Nur mehr zwei Punkte Vorsprung hat der HCL vor Erding. Da ist ein Drei-Punkte-Sieg am Freitag beim ESC Geretsried Pflicht, denn ob am Sonntag zu Hause gegen Tabellenführer Miesbach was Zählbares rausspringt, ist sehr fraglich. Gespannt sein darf man auch auf den Neuzugang der Riverkings, der am Freitag seinen Einsatz haben soll.

Fünf Spiele stehen für die Mannschaft von Trainer Fabio Carciola noch an, dann entscheidet sich, ob es für die Verzahnungsrunde mit den Oberligisten reicht, oder ob die Landsberger erstmals in der Bayernliga in die Abstiegsrunde müssen. Nur die Teams auf Platz eins bis sechs haben den Klassenerhalt sicher in der Tasche – sie treten in der Verzahnungsrunde an.

Der Vorsprung ist gewaltig geschmolzen

Am vergangenen Wochenende ist dabei der Vorsprung der Landsberger, die aktuell den sechsten Platz belegen, extrem geschrumpft: Der TSV Erding hat die sieben Punkte Rückstand auf nur mehr zwei verringert. Und das kann für die Landsberger jetzt richtig eng werden. Denn rein von der Papierform haben die Riverkings im Vergleich zu Erding das schwerere Restprogramm.

So spielt der HCL noch gegen drei Teams aus der oberen Tabellenhälfte: Miesbach (1.), Waldkraiburg (2.) und Peißenberg (5.), schlechter platziert sind Geretsried (9.) und Schweinfurt (11.). Für Erding geht es auch noch gegen Miesbach und Waldkraiburg, dann aber noch gegen drei Teams von „unten“: Geretsried (9.), Pfaffenhofen (10.) und Schongau (12.).

Für die Riverkings müssen somit in Geretsried drei Punkte her. „Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt“, sagt Coach Fabio Carciola. „Die Jungs wissen, worum es geht, das sehe ich in jedem Training.“ Dass der Druck nun gewaltig gestiegen ist, sei klar. „Aber die Jungs wissen, dass ich an sie glaube.“ Er, so Carciola, sei jedenfalls noch entspannt.

Der erste Eindruck ist sehr gut

Sehr zufrieden ist er auch mit den ersten Eindrücken, die Neuzugang Petr Machacek hinterlassen hat. „Er war jetzt zwei Mal mit uns auf dem Eis und hat sich bereits gut eingewöhnt.“ Und damit sollte der gebürtige Tscheche, der zuletzt in Spanien gespielt hat, auch die gewünschte Verstärkung sein. Der Stürmer bringt immerhin ein Gardemaß von knapp 1,90m mit. Vor dem gegnerischen Tor dürfte er damit Räume schaffen können.

Am Sonntag steht dann ein brisantes Heimspiel für die Riverkings an, zu Gast ist der aktuelle Tabellenführer Miesbach. „Auch wenn Miesbach schon durch ist, wird es sicher trotzdem Vollgas geben, um sich schon mal auf die nächste Runde einzustellen“, erwartet Carciola keine Geschenke. Aber vielleicht verhilft den Landsbergern die Außenseiterrolle zur Überraschung.