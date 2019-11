Eishockey: Die Landsberg Riverkings sind bereit für die Löwen

Plus Am Freitag ist der Tabellenführer Waldkraiburg beim HC Landsberg zu Gast. Warum die Riverkings mit viel Selbstvertrauen die Partie angehen. Am Sonntag geht es nach Peißenberg.

Mit zwei Topmannschaften bekommen es die Landsberger an diesem Wochenende zu tun: Am Freitag ist Tabellenführer Waldkraiburg ab 20 Uhr in Landsberg zu Gast und am Sonntag (17.30 Uhr) geht es zum Derby nach Peißenberg. HCL-Trainer Fabio Carciola sieht den beiden schweren Aufgaben aber gelassen entgegen.

Rechtzeitig vor diesem „Hammer-Wochenende“ haben die Riverkings mit dem deutlichen 6:1-Erfolg gegen Geretsried wieder Selbstvertrauen getankt. Und das Ziel von Carciola am Freitag ist auch eindeutig: „Natürlich wollen wir die drei Punkte hier in Landsberg behalten.“

Dass Waldkraiburg zu den Favoriten in dieser Saison zählt, davon war Carciola von Beginn an ausgegangen. Dass die Löwen bislang erst eine Niederlage nach Penaltyschießen kassierte und mit 22 Punkten doch deutlich an der Spitze steht, überrascht ihn doch ein bisschen. Trotzdem: „Wir bereiten uns darauf vor wie auf jedes andere Team. Ob es nun an der Spitze oder am Tabellenende steht.“ Was das andere Team mache, sei zweitrangig: „Wir konzentrieren uns auf uns.“

Der Kader ist komplett

Von Vorteil ist dabei, dass ihm – außer den Langzeitverletzten Daniel Menge und Adriano Carciola – der gesamte Kader zur Verfügung steht. Deshalb braucht er auch keine Unterstützung vom Kooperationspartner Fürstenfeldbruck. Der HCL hat nämlich vor Kurzem mit dem Nachbarn eine entsprechende Vereinbarung arrangiert. „Das ist eine super Sache, da unsere jungen Spieler dort in der Landesliga eine ganz andere Rolle übernehmen können“, sagt Carciola. Auch zwei Spieler aus Bruck waren schon in Landsberg im Training. „Aber im Spiel brauche ich keine Verstärkung. Mein Kader ist voll.“

Mit Bad Kissingen wird noch verhandelt

Darauf baut er auch am Sonntag in Peißenberg. „So ein Derby ist natürlich immer etwas Besonderes“, sagt Carciola. So ein Nachbarschaftsduell sorge immer noch für eine Extra-Portion Motivation. Erst kurzfristig wird er auch diesmal entscheiden, wer im Tor steht.

Wie es mit Bad Kissingen weitergeht, ist noch nicht klar. „Wir sind mit dem Verein weiter im Gespräch“, sagt Eishockey-Obmann Frank Butz. Wie berichtet, hat der Verein aktuell keine Heimspielstätte und musste deshalb schon mehrere Spiele verlegen.