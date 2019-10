Eishockey: Die Landsberg Riverkings sind wieder in der Spur

Plus Der HC Landsberg feiert gegen Geretsried einen deutlichen Heimsieg. Das erste Tor von Sven Gäbelein war ein kleines Kunststück. Marek Charvat trifft in Unterzahl.

Die Landsberg Riverkings sind wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Zwar war es gegen die Riverrats Geretsried kein hochklassiges Spiel, daran hatten aber die zahlreichen Strafen ihren Anteil. Doch am Ende behielt der HCL die drei Punkte in Landsberg.

Nach der Niederlage in Miesbach am Freitag setzte sich die Mannschaft von Trainer Fabio Carciola vor über 780 Zuschauern diesmal mit 6:1 durch.

Obwohl die Landsberger nach dem ersten Drittel schon 3:0 führten, waren sie nicht so überlegen, wie es das Ergebnis vermuten lassen könnte. Aber: Diesmal nutzten die Riverkings ihre Chancen und das war entscheidend. Wie sehr die Gastgeber den Sieg wollten, zeigte schon das erste Tor. Sven Gäbelein schoss seitlich, von hinter der Torlinie dem Geretsrieder Keeper an den Rücken, von dort ging die Scheibe über die Linie (7.) – ein kleines Kunststück.

Die Tore sind schön herausgespielt

In der 15. Minute war Mika Reuter durchgebrochen, er scheiterte zwar am Keeper, aber der mitgelaufene Michael Fischer erhöhte im Nachschuss auf 2:0. Einen herrlichen Konter in Unterzahl nutzte Marek Charvat nach perfektem Pass von Markus Kerber zum 3:0 (19.). In der letzten Minute gab es noch doppelte Unterzahl für den HCL, aber man ließ vor der ersten Pause nichts mehr zu.

Auch das zweite Drittel war aufgrund der Strafen sehr zerfahren. Einen Konter verwandelte Geretsried zum 1:3 (23.). Rizzo ließ David Blaschta, der diesmal wieder im Tor stand, keine Chance. Mitte des zweiten Abschnitts stellte aber Dennis Sturm nach Pass von Gäbelein den alten Abstand wieder her (32.).

Viele Strafen auf beiden Seiten

Ärgerlich für den HCL war eine Strafe gegen Tobias Wedl, der wegen Check gegen den Kopf zwei plus zehn Minuten erhielt, was eine sehr harte Entscheidung war. War das Spiel nicht schon nach dem zweiten Drittel entschieden, dann nach 50 Minuten: Da traf nämlich Dennis Sturm erneut. In Überzahl erhöhte er nach Pass von Thomas Fischer auf 5:1 – jetzt war endgültig klar, dass der HC Landsberg als Sieger vom Eis gehen würde. Schließlich traf in der 55. Minute Andrew McPherson wiederum in Überzahl noch zum 6:1.

Das nächste Heimspiel steht für den HCL am Freitag an. Dann kommt Tabellenführer Waldkraiburg, der sich bislang erst ein Mal geschlagen geben musste: In Miesbach unterlagen die Löwen nach Penaltyschießen.

Hier gibt es viele Bilder vom Spiel: