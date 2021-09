Ein Tor zu wenig

HCL-Jugend wartet auf Punkte

Es „ruckelt“ noch etwas bei den Nachwuchsmannschaften des HC Landsberg. Vor allem das U20-Eishockeyteam kann einem leidtun: Erneut gab es eine ganz knappe Niederlage.

In der DNL Division 3 mussten sich die Landsberger im dritten Heimspiel in Folge mit 2:3 geschlagen geben, diesmal dem Deggendorfer EC. Die Gäste starteten extrem aggressiv und vor allem HCL-Keeper Emanuel Geiger war es zu verdanken, dass Landsberg nicht gleich in Rückstand geriet. In der 7. Minute fiel allerdings das 1:0 für den DEC, und nun war auch Landsberg da. Nur fünf Minuten später glich Jonas Mosler aus. Auch die zweite Führung der Deggendorfer hielt nicht lange, diesmal traf Luis Hegner für den HCL, und so ging es mit einem 2:2 ins letzte Drittel. Wieder war Deggendorf erfolgreich und die Gäste brachten den knappen Vorsprung ganz souverän über die Zeit.

Ein Torfestival feierten die Landsberger in der Bayernliga gegen den EV Lindau: Mit 18:10 fahren die Landsberger einen deutlichen Sieg ein. (lt)

Deggendorf - HCL 7:5;

HCL - Augsburger EV 2:4.