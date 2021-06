Eishockey: Der HC Landsberg hat einen neuen Rekordspieler

Der Eishockey-Oberligist verlängert mit einem Landsberger Sympathieträger. Für einen anderen ist dagegen Schluss.

Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg bereitet sich weiter intensiv auf die neue Saison vor. Und der Kader nimmt weiter Gestalt an: Mit einem waschechten Landsberger hat man den Vertrag verlängert – für einen anderen heißt es dagegen Abschiednehmen.

Von Beginn an spielte Mika Reuter in Landsberg und bleibt auch in der Saison 2021/22 ein Riverking. Der 24-Jährige hat sich im vergangenen Jahr extrem weiterentwickelt und auch eine Führungsrolle übernommen. Von Beginn an durchlief Reuter sämtliche Nachwuchs-Mannschaften in Landsberg.

Reuter ist der Topscorer der vergangenen Saison

In der vergangenen Saison erzielte Mika Reuter in 35 Spielen acht Tore und gab 18 Assists und war damit der Topscorer. Er geht in seine sage und schreibe neunte Saison für die erste Mannschaft seines Heimatvereins und hält damit den Vereinsrekord, teilt der HCL in seiner Pressemitteilung mit.

Mika Reuter ist inzwischen Rekordspieler beim HC Landsberg. Foto: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Der Student konnte in dieser Zeit in 174 Spielen 105 Punkte erzielen und gab sein Debut im Seniorenbereich im Alter von 16 Jahren. Reuter hat die Eishockeygene quasi in die Wiege gelegt bekommen. Sein Vater ist Christian Reuter, der früher lange Zeit für den EV Landsberg in der Zweiten Bundesliga die Schlittschuhe schnürte und inzwischen mit seinem Team für die Sprade.tv Liveübertragungen aus dem Landsberger Eisstadion verantwortlich zeichnet.

Viel Lob von Vizepräsident Petrussek

Zu Mika Reuter äußerte sich HCL-Vizepräsident Gerhard Petrussek: „Wir sind überaus froh, dass Mika auch in der nächsten Saison mit an Bord bleibt. Er hat sich in der vergangenen Saison super entwickelt und ist sicherlich noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Er ist läuferisch stark und hat richtig gute Hände.“ In der vergangenen Saison habe er die richtige Mischung aus Kreativität und Zug in Richtung Tor gefunden. Mika Reuter zähle als junger, intelligenter, einheimischer Spieler zu den absoluten Identifikationsfiguren im Verein. „Er geht Dinge mit großer Ernsthaftigkeit und großem Ehrgeiz an und deshalb glauben wir auch, dass wir in der nächsten Saison viel Spaß mit ihm haben werden.“

Thomas Fischer (links) verlässt auf eigenen Wunsch die Riverkings. Foto: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Nicht mehr für den HC Landsberg auflaufen wird auf eigenen Wunsch hingegen Thomas Fischer. Er konnte nach einer fast einjährigen Verletzungspause in der vergangenen Saison nur in wenigen Spielen kurze Einsätze für den HCL bestreiten. Er teilte den Verantwortlichen vergangene Woche mit, dass er nicht mehr für das Oberligateam zur Verfügung steht.

Der HCL hätte Tom Fischer gerne behalten

Dazu Teammanager Michael Oswald: „Wir hätten gerne weiterhin mit ihm zusammen gearbeitet. Wir wünschen Tom von Herzen alles Gute und Gesundheit für seinen weiteren Weg. Danke Tom für Deinen unermüdlichen Einsatz.“ (lt)