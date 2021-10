Eishockey

28.10.2021

Eishockey: Der HC Landsberg trifft auf ein Team in Augenhöhe

Zwei Niederlagen gab es für die Landsberg Riverkings (links Keeper Jonas Stettmer) am vergangenen Wochenende. Diesmal müssen wieder Punkte her, fordert HCL-Trainer Fabio Carciola.

Plus Landsbergs Trainer Fabio Carciola will nach der Nullnummer in der Eishockey-Oberliga wieder punkten. Warum er die vermeintlich leichtere Aufgabe als die schwerere einschätzt.

Von Margit Messelhäuser

Gegen die Topteams der Eishockey-Oberliga konnte der HC Landsberg nichts ausrichten. Doch diesmal sieht es schon wieder anders aus. Am Freitag sind die Riverkings (20 Uhr) beim Tabellenelften Passau zu Gast, am Sonntag erwarten Coach Fabio Carciola und sein Team den Tabellendritten Regensburg.

