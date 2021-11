Eishockey-Oberliga: Der HC Landsberg freut sich zu früh

Plus Der HC Landsberg ist in der Eishockey-Oberliga sowohl gegen Peiting als auch Memmingen der Außenseiter. Trotzdem steht er zwei Mal vor der Sensation. Warum es nicht mit Punkten klappt.

Auch wenn man beim HC Landsberg am vergangenen Wochenende auf Punkte gehofft hatte – wirklich damit gerechnet hatten wohl die wenigsten. Trotzdem überraschten die Riverkings die Favoriten – umso bitterer, dass der Eishockey-Oberligist trotzdem leer ausgegangen ist. HCL-Trainer Fabio Carciola sucht nach dem Grund.