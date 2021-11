Eishockey

15:49 Uhr

Eishockey-Oberliga: Für den HC Landsberg stehen zwei Derbys an

Landsberg gegen Memmingen – dieses Eishockey-Spiel hat Kultcharakter. Am Sonntag ist es wieder so weit, dann treten die Indians in der Oberliga bei den Riverkings an. Der HC Landsberg ist auf viele Fans vorbereitet.

Plus Der HC Landsberg ist am Freitag in Peiting zu Gast. Am Sonntag kommt es zum Oberliga-Spitzenspiel gegen Memmingen. Der Verein ist auf viele Eishockey-Fans vorbereitet.

Von Margit Messelhäuser

Es ist der erste Eishockey-Leckerbissen in dieser Saison, der am Sonntag im Landsberger Eisstadion steigt: Ab 18 Uhr erwarten die Landsberger Riverkings in der Oberliga den ECDC Memmingen. Vonseiten des Vereins bereitet man sich auf einen großen Ansturm von Fans vor und erwartet sich einiges. Zuvor allerdings steht das Spiel am Freitag an, und auch das ist ein Derby: Ab 20 Uhr ist der HC Landsberg in Peiting zu Gast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen