Eishockey: Verteidiger aus Ingolstadt für den HC Landsberg

Die Kooperation mit dem DEL-Verein EHC Ingolstadt trägt Früchte: Vom Partner wechselt ein junger Spieler zum Oberligisten HC Landsberg. Zwei Riverkings bleiben im Team.

Mit den Stürmern Patrik Rypar und Marius von Friderici bleiben zwei weitere Spieler beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg. Und es gibt auch noch einen Neuzugang, der kommt vom Kooperationspartner EHC Ingolstadt.

Der 24-jährige Patrik Rypar wechselte zur vergangenen Saison vom Höchstadter EC an den Lech und begann hier parallel zum Eishockey eine Ausbildung bei der Sparkasse Landsberg-Dießen. Der technisch starke Linksschütze entwickelte sich über die Saison zu einem Leistungsträger und wird auch in der aktuellen Saison die Schlittschuhe für den HCL schnüren.

Jiranek erzielt in Hannover sieben Scorerpunkte

Neu beim HCL ist Benedikt Jiranek, der mit einer Förderlizenz vom EHC Ingolstadt ausgestattet wurde und in Landsberg spielt. Der 19-jährige Rechtsschütze stand bereits mittels Förderlizenz beim Höchstadter EC und in der vergangenen Saison bei den Hannover Indians auf dem Eis und konnte dort sein Können unter Beweis stellen. In Hannover erzielte der Verteidiger in 19 Spielen sieben Scorerpunkte.

Mit einer Förderlizenz ausgestattet spielt Benedikt Jiranek vom EHC Ingolstadt für den HC Landsberg. Foto: HC Landsberg

Ebenfalls im Kader steht weiterhin Marius von Friderici. Der quirlige Stürmer aus dem eigenen Nachwuchs scorte in der vergangenen Spielzeit fünf Mal und wird diese Saison die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen.

Rypars Leistungskurve zeigt nach oben

Teammanager Michael Oswald: „Patrik Rypar ist recht schnell in Landsberg angekommen und hat sich super ins Team integriert. Er hat sich letztes Jahr über die Saison gesehen immer weiter gesteigert und in diesem Sommer super trainiert. Wir glauben, dass er dieses Jahr sicherlich noch wertvoller für die Mannschaft sein wird.“

Marius von Friderici-Steinmann hat bei den Riverkings verlängert. Foto: HC Landsberg Riverkings

Mit Neuzugang Benedikt Jiranek habe man vom Kooperationspartner EHC Ingolstadt einen jungen ambitionierten Verteidiger bekommen, so Oswald, „der mit seinen erst 19 Jahren bewiesen hat, dass er Profihockey im Seniorenbereich absolut draufhat. Wir freuen uns, ihn in seiner Entwicklung begleiten zu können und sind davon überzeugt, dass er uns in der kommenden Saison weiterhelfen wird“.

In Landsberg wird das Eis gemacht

Marius von Friderici, so Oswald, gleiche seine körperlichen Nachteile durch Kampfgeist und ein gutes Spielverständnis aus. Er bekomme die Möglichkeit, sich weiterhin im Kader zu beweisen. „Wir freuen uns, dass es jetzt ab nächster Woche endlich auf dem eigenen Eis losgeht und wir uns konzentriert und mit viel Elan und Einsatz auf die Saison vorbereiten können. Die Eishalle ist unsere Heimat, in der wir uns wohlfühlen und die wir jetzt nach so langer Zeit auch mit den Nachwuchsmannschaften auch wieder in Besitz nehmen wollen“, so Oswald. In den vergangenen Wochen hatte man mit großem Aufwand alle Nachwuchsmannschaften mehrmals wöchentlich auf fremdem Eis trainieren lassen. (lt)