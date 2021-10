Eishockey

19:09 Uhr

Für den HC Landsberg beginnt die Jagd auf Platz zehn

Am heutigen Freitag startet der HC Landsberg (dunkle Trikots) in Deggendorf die Oberligasaison. Am Sonntag ist ab 18 Uhr zum ersten Heimspiel wieder der EV Lindau zu Gast.

Plus Der HC Landsberg startet in Deggendorf in die neue Eishockey-Oberligasaison. HCL-Präsident Frank Kurz sieht das Team auf einem guten Weg. In einem Punkt ist noch Luft nach oben.

Von Margit Messelhäuser

„Sehr zufrieden“ ist HCL-Präsident Frank Kurz mit der Vorbereitung der Riverkings. Was die Ergebnisse der Testspiele wert ist, zeigt sich ab Freitag. Ab 20 Uhr starten die Landsberger in Deggendorf in die neue Eishockey-Oberligasaison und am Sonntag, ab 18 Uhr, ist der EV Lindau zu Gast. Nicht ganz so zufrieden ist Kurz aber in einem anderen Bereich.

