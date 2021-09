Eishockey

18:17 Uhr

Für den HC Landsberg steht die Generalprobe an

Plus Der HC Landsberg erwartet am Freitag zum letzten Testspiel den EV Lindau. Jetzt steht fest, wer die Riverkings als Kapitän in die neue Oberligasaison führt.

Von Margit Messelhäuser

Ein letztes Testspiel steht für den HC Landsberg noch an, ehe am 8. Oktober, die neue Eishockey-Oberliga startet. Um 20 Uhr ist am Freitag der Ligakonkurrent EV Lindau in Landsberg zu Gast und diesem Spiel misst Riverkings-Trainer Fabio Carciola viel Bedeutung zu.

