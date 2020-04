Eishockey: Gibt es den ersten Neuzugang für den HC Landsberg?

Plus Wegen der Corona-Krise läuft die Kaderplanung beim HC Landsberg nur zögerlich. Jetzt wird ein Ex-Spieler vom Ligakonkurrenten Königsbrunn mit den Landsberg Riverkings in Verbindung gebracht.

Eigentlich basteln die Eishockey-Vereine jetzt am Kader für die neue Saison. Doch in Zeiten von Corona ist alles anders. Trotzdem gibt es Gerüchte, dass die Landsberg Riverkings Verstärkung aus der Nachbarschaft erhalten. Das sagen die Verantwortlichen dazu.

Der Eishockey-Bayernligist EHC Königsbrunn hat einige Abgänge zu verzeichnen – und einen von diesen bringt man mit den Landsberg Riverkings in Verbindung: Hayden Trupp. Der Amerikaner spielte fünf Jahre für die Königsbrunner, in der vergangenen Saison erzielte der 27-jährige Stürmer in 21 Spielen elf Tore und war mit 32 Punkten viertbester Scorer des EHC. Wird er in der neuen Saison in Landsberg auflaufen?

Die Gespräche laufen

Joachim Simon, Pressesprecher des HC Landsberg, ist da sehr zurückhaltend. „Unsere Personalplanungen sind aufgrund der aktuellen Situation bei Null.“ Zugleich würde die Kontingentstelle – und nur diese käme für Trupp infrage – als letztes besetzt. „Natürlich laufen Gespräche mit Spielern, aber momentan gibt es zu viele Unsicherheiten.“ Angefangen von der Anzahl der Vereine in der Bayernliga, die ja auf 18 Teams aufgestockt werden soll, über den Spielmodus bis hin zu den Sponsoren: Man müsse die nächste Zeit noch abwarten, sagt Simon. „Ehe wir Namen nennen, müssen wir erst einmal wissen, wen wir uns leisten können und wollen.“

Curmann bleibt als Trainer

Für Neuzugänge sei es deshalb definitiv noch zu früh. Aber auch Abgänge gebe es bislang praktisch keine. Einzig Sven Curmann wird dem Verein zwar erhalten bleiben, aber nicht mehr in der ersten Mannschaft spielen. „Er konzentriert sich als Trainer auf den U20-Nachwuchs und bleibt dem Verein damit erhalten“, sagt Simon.

Der HCL-Pressesprecher hofft, dass „wir in den nächsten ein, zwei Wochen klarer sehen werden“. Bislang könne man die schwere Zeit finanziell gut überstehen, „vielleicht sehen wir dann, womit wir rechnen können, um auch in Zukunft solide zu bleiben“. Die Fans müssen sich also in Sachen Spieler noch etwas gedulden.