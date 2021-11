HC Landsberg kassiert 21 Gegentore in zwei Partien

Plus Landsberg kommt in der Eishockey-Oberliga gegen Rosenheim und Weiden unter die Räder. Der Verein äußert sich zur Trainerfrage. Ein Spieler fällt länger aus.

Dass es für den HC Landsberg gegen die zwei Spitzenmannschaften der Eishockey-Oberliga, den Tabellendritten Rosenheim und Tabellenführer Weiden, schwer werden würde, war schon vor den beiden Partien klar. Schließlich ist Landsberg Tabellenletzter. Am Ende standen aber zwei krachende Niederlagen mit insgesamt 21 Gegentoren. Das Landsberger Tagblatt hat bei HCL-Pressesprecher Joachim Simon nachgehakt, wie der Verein die negative Entwicklung bewertet und ob der Stuhl von Trainer Fabio Carciola angesichts von nur sieben Punkten aus 14 Spielen wackelt.