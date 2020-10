vor 7 Min.

Eishockey: HC Landsberg zeigt im ersten Testspiel eine solide Leistung

Plus Nach der Corona-Zwangspause steht für den HC Landsberg das erste Testspiel an. Der Aufsteiger in die Eishockey-Oberliga hält gegen Altmeister Füssen lange mit.

Von Margit Messelhäuser

Nach der langen Wartezeit hat es nun endlich geklappt: Gegen den Altmeister EV Füssen hat der HC Landsberg sein erstes Testspiel bestritten. Nicht nur mit dem Spiel, sondern auch mit den Rahmenbedingungen war man aufseiten des HC Landsberg zufrieden. Die erlaubten 200 Zuschauer waren im Stadion, „und es haben sich auch alle an die Vorschriften gehalten“, sagt HCL-Pressesprecher Joachim Simon. Und sie konnten noch ein neues Gesicht im Kader der Landsberger sehen.

Wie würde sich der Oberliga-Aufsteiger HC Landsberg in der neuen Umgebung schlagen? Das war die große Frage vor dem Spiel. Die Antwort: Die Mannschaft von Trainer Fabio Carciola hat sich trotz der 3:5-Niederlage gut geschlagen. Schließlich musste man auf die kränkelnden Michael und Thomas Fischer sowie Florian Reicheneder verzichten.

Der HC Landsberg geht gleich in Führung

Perfekt war der Start für die Gastgeber: Keine zwei Minuten waren gespielt, da bediente Neuzugang Hayden Trupp den an der Mittellinie lauernden Adriano Carciola, der lief allein aufs Tor zu und versenkte zum 1:0. Maximilian Raß sorgte in Überzahl für die 2:0-Führung der Landsberger (13.), dann allerdings schlug Füssen zu und in der 16. Minute musste David Blaschta, der im Landsberger Tor begann, erstmals hinter sich greifen.

Die Riverkings kommen zu spät aus der Kabine

In doppelter Überzahl gelang Füssen auch zu Beginn des zweiten Abschnitts der Ausgleich (27.). Das Tempo im Spiel blieb hoch und Landsberg legte wieder nach: Marc Krammer traf zum 3:2, aber auch das hatte nicht lange Bestand. In der 40. Minute glich Füssen erneut aus, inzwischen hatte Blaschta für Michael Güßbacher Platz gemacht, die beiden teilten sich dieses erste Testspiel.

Wieder war es ein Powerplay, das Füssen in der 43. Minute zum 4:3 nutzte. Mitte des letzten Abschnitts fiel dann noch das 5:3 für die Gäste – und dabei blieb es auch.

David Blaschta (vorne Sven Gäbelein) begann im Tor der Landsberger. Nach 30 Minuten machte er wie abgesprochen Platz für Michael Güßbacher. Bild: Julian Leitenstorfer

Aus Sicht von HCL-Pressesprecher Joachim Simon war es ein guter Start der Landsberger. „Das Tempo war ordentlich und im letzten Drittel haben wir uns mit den Strafen selbst das Leben ein bisschen schwer gemacht.“ Eine Strafe war besonders kurios: Weil die Riverkings zum letzten Drittel zu spät aus der Kabine kamen, mussten sie gleich in Unterzahl starten.

Erhält der Eishockey-Oberligist noch Verstärkung?

Zum Ende habe man dann aber auch gesehen, dass „Füssen schon ein paar Jahre mehr Oberliga auf dem Buckel hat“. Die Gäste seien cleverer gewesen und auch etwas geradliniger im Abschluss. „Das hat uns noch ein bisschen gefehlt, aber es war schließlich das erste Vorbereitungsspiel“, so Simon und bis zu den nächsten Partie in Füssen am Freitag und gegen Lindau am Sonntag zu Hause könne man sich ja noch steigern.

Mit im Kader stand auch Patrick Seifert. Der 30-Jährige spielte bereits in der DEL (Augsburg, Krefeld, Wolfsburg) und hält sich aktuell in Landsberg fit. „Die Vorbereitung wird er für uns spielen und dann müssen wir sehen“, sagt Joachim Simon.

