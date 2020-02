Eishockey: HCL-Junioren bannen die Abstiegsgefahr

Plus Die HCL-Junioren gewinnen zweimal gegen Mannheim. Damit sollte der Klassenerhalt in der DNL Division III für Landsberg geschafft sein. Im Verein setzt man sich schon wieder neue Ziele.

Die Abstiegsgefahr scheint gebannt: Die Junioren des HC Landsberg haben am Doppelspieltag gegen Mannheim zwei Siege eingefahren. Damit sollte der Verbleib in der DNL DivisionIII gesichert sein. Derweil laufen bei den Riverkings schon die Planungen für die kommenden Jahre.

Zwei Mal mussten die Landsberger gegen Mannheim antreten, und zwei Siege waren Pflicht, um nicht Gefahr zu laufen, auf den letzten Tabellenplatz abzurutschen. Keine einfache Aufgabe für Trainer Sven Curmann und sein Team, aber sie wurde gelöst. Und zwar in der „typischen“ Manier: Landsberg war spielerisch überlegen, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. „Das kennen wir ja auch von einem anderen Team“, spielte Nachwuchs-Präsident Thomas Blaschta mit einem Schmunzeln auf die erste Mannschaft an. „Aber es muss ja auch etwas geben, das wir noch verbessern können“, so Blaschta.

Schon im ersten Spiel fielen die Tore beim 6:1-Sieg erst relativ spät. Im zweiten Aufeinandertreffen ging Landsberg zwar im ersten Drittel mit 1:0 in Führung, doch man konnte sich nicht absetzen und zitterte sich am Ende zu einem 5:3-Erfolg.

Ein Aufstieg soll noch folgen

Thomas Blaschta plant derweil schon für die Zukunft: „Langfristig muss es unser Ziel sein, in die Division II aufzusteigen“, kündigt er an. Neben den Rahmenbedingungen, die zu erfüllen sind, muss es natürlich auch sportlich klappen.

In der vergangenen Saison – ihrer ersten in der DNL – standen die Landsberger Junioren schon fast vor dem Aufstieg. Jetzt kämpft man gegen den Abstieg – wie kommt das? „Es wird immer so eine Wellenbewegung sein, da ältere Jahrgänge weggehen und die jüngeren erst lernen müssen, die Verantwortung zu übernehmen“, sagt Blaschta. Aber für die Zukunft macht er sich keine Sorgen: „Wir haben ein hervorragendes Trainerteam“, sagt er, geleitet vom hauptamtlichen Chefcoach Marcel Juhasz.

Und was den Aufstieg in die DivisionII betrifft: „Unsere U13 ist super, wenn die zusammenbleibt und so weitermacht, wird sie den Aufstieg schaffen.“