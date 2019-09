16:41 Uhr

Eishockey: Karriereende für Riverking Stefan Kerber

Bittere Nachrichten beim HC Landsberg: Stürmer Stefan Kerber muss aufhören. Schon vor dem Saisonstart fallen bei den Riverkings etliche Leistungsträger aus. Carciola unterm Messer.

Von Christian Mühlhause

Es ist eine bittere Nachricht für den HC Landsberg und seine Fans: Stürmer Stefan Kerber beendet seine Zeit als aktiver Eishockeyspieler, weil eine alte Schulterverletzung wieder aufgebrochen ist. Kerber zählt zu den schnellsten Spielern der Bayernliga.

Die Ärzte hätten ihm „dringend geraten“, sich operieren zu lassen, sagt Kerber. „Ich kämpfe seit Jahren mit einer Schultereckgelenksprengung. An der Stelle lagert sich immer wieder Wasser ein. Nach einem Check im Spiel gegen Memmingen sind die Schmerzen wieder deutlich schlimmer geworden“, sagt der 29-Jährige. Auch habe er zuletzt nur mit Schmerzmitteln und Tapes spielen können.

Kerber ist ein Landsberger Urgestein

„Der Verlust schmerzt“, sagt HCL-Pressesprecher Joachim Simon gegenüber dem LT. Bitter daran ist auch, dass Kerber erst diese Saison in die Mannschaft zurückgekehrt war. Der Ingenieur hatte aus beruflichen Gründen ein Jahr pausiert. Mit seiner Arbeit sind auch Reisen verbunden. Vor drei Monaten verkündete Sportvorstand Gerhard Petrussek die Rückkehr. „Stefan Kerber ist ein superschneller Stürmer, der nicht nur nach vorne denkt, sondern auch in der neutralen Zone und im eigenen Drittel einen super Job macht“, sagte er damals. Petrussek hob zudem hervor, dass er den Eindruck habe, Kerber sei körperlich topfit und „ein wahrer Modellathlet“.

Nachdem Kerber alle Nachwuchsmannschaften des früheren EV Landsberg durchlaufen hatte, spielte er für den EVL in der Oberliga und machte dann alle Aufstiege des neugegründeten HC Landsberg bis in die Bayernliga mit. In der Saison 2015/16 war Stefan Kerber auch der zweitbeste Scorer beim HCL hinter seinem Cousin Markus Kerber.

Eine OP war bei Adriano Carciola unumgänglich

Der Verlust von Kerber ist aber nicht die einzige Hiobsbotschaft, die Simon verkünden muss. Stürmer Adriano Carciola liegt derzeit im Krankenhaus und musste sich einer Operation unterziehen. „Der Bluterguss, den er sich im Spiel gegen Memmingen zugezogen hat, ist so massiv geworden, dass eine OP nötig wurde.“ Carciola hatte gegen die Unterallgäuer mit einer schönen Einzelleistung zunächst einen Treffer erzielt und war anschließend mit hoher Geschwindigkeit gegen die Stange des Gehäuses geprallt. Joachim Simon geht davon aus, dass der Bruder des Trainers voraussichtlich im November wieder ins Training einsteigt.

Ähnlich lange wird wohl auch Stürmer und Leistungsträger Daniel Menge ausfallen. Er muss einen verschleppten Infekt auskurieren. Und damit nicht genug: Auch Torwart Markus Kring muss wegen einer Rückenverletzung pausieren. Er steigt nach derzeitigem Stand in zwei Wochen wieder ins Training ein. „Sonst haben wir während der Saison immer viel Verletzungspech gehabt. Ich hoffe, das Thema ist damit heuer bereits vor der Saison abgehandelt“, kommentiert der HCL-Pressesprecher die Ausfälle. Der Verein höre sich um und sondiere den Markt, ob es Spieler gibt, die dem Verein weiterhelfen.

Kommt noch ein neuer Spieler zum HCL?

In den Hintergrund rückt angesichts der Verletzungssorgen die Niederlage gegen Füssen im Heimspiel. 5:1 gewannen die Gäste vor 450 Zuschauern. „Man hat die Qualität Füssens gemerkt. Sie haben Fehler sofort bestraft“, sagt Trainer Fabio Carciola. Zweimal mussten die Riverkings Gegentreffer in Unterzahl hinnehmen. Ein Problem, das sich auch in vorherigen Testspielen zeigte. „Wir müssen daran arbeiten, solche nachteiligen Situationen zu vermeiden“, so der Trainer. In dem Spiel habe man aber auch die Qualität vieler Oberligisten gesehen, ergänzt der Trainer. Die Vereine verfügten über Spezialisten für Powerplay-Situationen.

Das letzte Vorbereitungsspiel steht an

Im ersten Drittel hatten beide Mannschaften gute Chancen, allerdings trafen nur die Allgäuer, darunter auch der Ex-Landsberger Dejan Vogl. Zur Drittelpause lag Landsberg schon 0:3 hinten. Im zweiten Abschnitt erzielte Dennis Sturm zunächst das einzige Tor der Gastgeber. Landsberg profitierte dabei von einem weniger gelungenen Wechsel auf Füssener Seite und schaffte deswegen bei eigener Unterzahl den ersten eigenen Treffer. Füssen hatte aber auch darauf eine Antwort, sodass es nach zwei Dritteln aus Sicht des HCL 1:4 stand. Im letzten Abschnitt konnten sich dann noch einmal die Torhüter mehrfach auszeichnen, und es fielen keine weiteren Tore.

Am Freitag bestreitet der HC Landsberg ab 20 Uhr beim Landesligisten Buchloe das letzte Vorbereitungsspiel. Die Pflichtspielsaison beginnt dann am 3. Oktober mit einem Heimspiel gegen Erding.

Themen folgen