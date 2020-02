Eishockey: Landsberg Riverkings lassen die Köpfe hängen

Plus Gegen Höchstadt kassiert der HC Landsberg in der Eishockey-Verzahnungsrunde die vierte Niederlage in Folge. Damit rutschen die Riverkings aus den sicheren Play-off-Plätzen raus. Aber es gibt auch etwas, das Hoffnung macht.

Die Landsberg Riverkings kommen nicht in die Spur. Gegen Höchstadt kassierte der HCL die vierte Niederlage in Folge. Und damit sind die Landsberger auf Platz sieben abgerutscht – der bedeutet, sie müssten in die Pre-Play-offs. Aber es gibt auch etwas, das Hoffnung macht für die letzten drei noch ausstehenden Spiele in der Verzahnungsrunde.

Mit Faschingstrikots traten die Riverkings an, aber die brachten ihnen auch kein Glück. Den Gastgebern fehlte die Spritzigkeit, das freche und schnelle Spiel. In den ersten beiden Drittel agierte man auch viel zu umständlich, aber das letzte war bedeutend besser. Man traute sich wieder etwas zu und ging auch die langen Wege. Wenn der HCL daran anknüpfen kann, könnten sich die Pre-Play-offs doch noch vermeiden lassen. Mit ihrem Sieg gegen Klostersee haben die Waldkraiburger nämlich den HCL momentan vom sechsten Platz verdrängt.

Eigenartige Stimmung im Stadion

Es herrschte trotz gut 700 Zuschauern eine eigenartige Stimmung im ersten Drittel: Höchstadt brachte nicht viele Fans mit und aufseiten der Landsberger war erst mal Ruhe angesagt. Zwar hatte Stadionsprecher Thomas Berghofer vor Beginn an die Fans appelliert, das Team zu unterstützen, doch die Riverkings mussten zunächst ohne Hilfe auskommen. Und sie taten sich schwer. Der Druck, der auf der Mannschaft herrscht, war zu spüren.

Landsberg hatte zwar mehr vom Spiel, die klaren Chancen allerdings fehlten. Ein guter Konter reichte Höchstadt, um in der 4. Minute in Führung zu gehen. HCL-Keeper David Blaschta rettete noch in der 18. Minute und so ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause. Das erste Mal Stimmung kam auf beim Demonstrationsspiel der U7 in der Drittelpause.

Zwei Gegentore in Unterzahl

In Überzahl startete der HCL in den zweiten Abschnitt. Überhaupt gab es jetzt auf beiden Seiten mehr Strafen, Folgen hatte dies erst in der 29. Minute - für den HCL: Nur 14 Sekunden saß Marc Krammer auf der Strafbank, da musste Blaschta den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Drei Minuten später, wieder war Landsberg in Unterzahl, fiel auch noch das 3:0 für Höchstadt – die vierte Niederlage für die Riverkings bahnte sich an.

Aber es gab noch ein Aufbäumen. Zwei Höchstadter und ein Landsberger saßen auf der Strafbank, da traf Adriano Carciola nur sechs Sekunden nach einem Bully zum 1:3. Bereits zuvor hatten die Landsberger einige gute Chancen gehabt, scheiterten aber immer wieder am Gästekeeper Dirksen. Immerhin: Eine weitere Strafe in den letzten Minuten des zweiten Abschnitts überstand man schadlos.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Das letzte Drittel war endlich wieder besser. Jetzt erinnerte man wieder an den „alten“ HCL. Mit allen Mitteln versuchte man den Anschlusstreffer zu erzielen, aber Dirksen war einfach nicht zu überwinden. Schon drei Minuten vor Schluss nahm HCL-Trainer Fabio Carciola seinen Keeper vom Eis und tatsächlich traf Michael Fischer in der 58. Minute zum 2:3. Landsberg setzte alles auf eine Karte – vergeblich. Dirksen blieb Sieger und die Riverkings unterlagen mit 2:3.