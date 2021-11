Eishockey

16:05 Uhr

Machbare Aufgaben für den HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga?

Am zweiten Spieltag der Eishockey-Oberliga feierte der HC Landsberg (links Mika Reuter, rechts Ondrej Nedved) gegen Lindau einen Heimsieg. Am Freitag geht es für die Landsberger nun nach Lindau.

Plus Landsberg trifft im Kampf um Platz zehn in der Eishockey-Oberliga auf zwei direkte Konkurrenten. Worauf sich die Fans im Stadion einstellen müssen.

Von Margit Messelhäuser

Die Pause ist vorbei für die Landsberg Riverkings: Am Freitagabend geht es für das Team von Trainer Fabio Carciola nach Lindau und am Sonntag ist Höchstadt zu Gast. Zwei Spiele, in denen man nicht leer ausgehen sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen