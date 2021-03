vor 52 Min.

Eishockey-Oberliga: Der HC Landsberg ärgert den Tabellenführer

Plus Die Landsberg Riverkings bieten den Eisbären Regensburg lange Paroli. Am Ende fällt die Niederlage eindeutig zu hoch aus. Im Spielplan der Eishockey-Oberliga könnte sich noch was ändern.

Von Margit Messelhäuser

Nur zu gerne hätte der HC Landsberg seinem zweiten Sieg in der Eishockey-Oberliga gleich das nächste Erfolgserlebnis folgen lassen, doch der Tabellenführer Regensburg erwies sich als zu stark. Trotzdem: Die Landsberger zeigten eine tolle Leistung und mussten am Ende eine zu hohe Niederlage hinnehmen.

Es war eine Abwehrschlacht für die Landsberger von der ersten Minute an. Anfang Februar hatte das Oberliga-Schlusslicht bereits im Heimspiel nur knapp mit 2:3 gegen die Eisbären verloren – kassierten aber nur zwei Tage später im Rückspiel eine 2:10-Klatsche. Eigentlich wollte sich die Mannschaft von Fabio Carciola für die zweistellige Niederlage revanchieren. Das gelang nicht, auch wenn es lange nach einem sehr guten Resultat aussah. Erst im letzten Drittel konnte der Tabellenführer den Sieg noch auf den 5:0-Endstand ausbauen. Für die Landsberger wäre mehr drin gewesen, aber die Chancen wurden nicht genutzt. Damit geht der Sieg für Regensburg absolut in Ordnung.

Landsbergs Keeper Michael Güßbacher hält hervorragend

In der zweiten Spielminute konnten die Riverkings einen Konter mit einem Torabschluss beenden, dann hatte Peter Holmgren, der auch schon für Landsberg gespielt hatte, im Tor der Gäste erst mal kaum etwas zu tun - Regensburg dominierte die Partie klar. Aber die vielen Chancen brachten nichts ein: Michael Güßbacher im Tor des HC Landsberg zeigte eine hervorragende Leistung, aber auch seine Vorderleute waren enorm aufmerksam, gut in den Zweikämpfen und sehr konzentriert. Erst nach gut zehn Minuten kamen auch die Landsberger wieder besser ins gegnerische Drittel, es blieb aber beim 0:0.

Im zweiten Abschnitt hatten die Landsberger zunächst Überzahl und spielten diese auch gut aus, dann kam der Nackenschlag: Von der Strafbank kommend erhielt Heger die Scheibe, lief allein auf Güßbacher zu und versenkte zur 1:0-Führung für die Gäste. Nur zwei Minuten später vollendete Kroschinski einen sehenswerten Angriff der Gäste zum 2:0. Die Riverkings steckten die Gegentreffer gut weg und hatten einige Möglichkeiten, um zum Anschluss zu kommen, aber Holmgren blieb stets Sieger.

Damit war auch das letzte Drittel noch lange spannend. Regensburg machte weiter Druck, brachte die Scheibe aber nicht über die Linie. Zehn Minuten vor Schluss kassierten die Landsberger eine Strafe und diese zwei Minuten hatten es in sich: Zwei Regensburger zerbrachen bei ihren Schlagschüssen ihre Schläger, zwei Mal knallte die Scheibe gegen die Latte und Güßbacher hielt alles, was irgendwie durch die Abwehr durchkam. Doch gerade als die Strafe abgelaufen war, musste er doch das dritte Gegentor durch Divis hinnehmen (51.). Und mit einem Doppelschlag in der 55. und 56. Minute sorgten Flache und Gajovsky für den 5:0-Endstand für Regensburg.

Wird das letzte Saisonspiel der Landsberger vorverlegt?

Angesichts der Leistung der Riverkings fiel die Niederlage zu hoch aus, wieder einmal haperte es an der Chancenverwertung. Am Sonntag sind die Landsberger in Höchstadt zu Gast, wie es dann weitergeht, steht noch nicht genau fest. Es könnte durchaus sein, dass die Partie gegen Peiting nicht mehr ausgetragen wird. Außerdem könnte das letzte Spiel gegen Passau vom 16. März nach vorne auf den 12. März verlegt werden. Bislang gibt es aber noch keine offizielle Nachricht vom Verband.

