Oberliga: Der HC Landsberg verspielt in Peiting seinen Vorsprung

Der HC Landsberg startet sehr gut ins Oberliga-Derby gegen Peiting, unterliegt dann aber knapp. Am Sonntag kommt Memmingen ins Landsberger Eisstadion.

In Peiting ist der HC Landsberg nah an einem Punktgewinn dran. Im Derby der Eishockey-Oberliga legen die Riverkings sogar vor. Am Sonntag steht bereits das nächste Derby an, dann ist Memmingen in Landsberg zu Gast.

Das Spiel begann perfekt für den HC Landsberg. Innerhalb von zwei Minuten gingen die Landsberger bereits im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Erst war Patrik Rypar erfolgreich (10.), dann legte Mika Reuter nach. Peiting schlug aber umgehend zurück: In der 13. Minute verkürzte Stauder auf 1:2. Die Landsberger agierten sehr diszipliniert und blieben von der Strafbank fern. Eine Überzahl kurz vor Drittelende konnte aber nicht genutzt werden, um den Vorsprung erneut auszubauen.

Peiting dreht das Spiel

Das sollte sich im zweiten Drittel rächen. Wieder saß ein Peitinger auf der Strafbank und in Unterzahl gelang Heger der Ausgleich (38.), nicht mal eine Minute später sorgte er auch noch für das 3:2 der Gastgeber. Damit ging es auch in die zweite Pause.

Sehen Sie hier die Bilder vom Heimspiel gegen Regensburg:

38 Bilder Die Landsberger Riverkings ohne Glück im Abschluss Foto: Thorsten Jordan

In den letzten Abschnitt starteten die Landsberg Riverkings mit einer Strafe: Keeper Jonas Stettmer erhielt zwei Minuten wegen Spielverzögerung, für ihn musste Marvin Feigl auf die Sünderbank. Aber die Landsberger überstanden die Unterzahl schadlos - wie kurze Zeit später auch die Gastgeber Peiting. Landsberg lief die Zeit davon und in den letzten Minuten setzte der HCL alles auf eine Karte, nahm den Keeper für einen weiteren Feldspieler vom Eis. Mit einem Empty-Net-Goal stellte Peiting zehn Sekunden vor Schluss auf den 4:2-Endstand. (lt)

Lesen Sie dazu auch