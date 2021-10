Rosenheim ist für den HC Landsberg eine Nummer zu groß

Die Landsberg Riverkings kassieren in Rosenheim eine deutliche Niederlage. Beim Eishockey-Oberligisten HCL sind die Strafen erneut das Problem.

Am dritten Wochenende gehen die Landsberg Riverkings in der Eishockey-Oberliga zum ersten Mal leer aus. Nach der 0:4-Niederlage zu Hause gegen Tabellenführer Weiden, unterliegt die Mannschaft von Trainer Fabio Carciola auch bei den Starbulls Rosenheim. 6:2 steht es am Ende für die Gastgeber.

Nur kurz konnten die Landsberger den Tabellenzweiten überraschen. In der 5. Minute brachte nämlich Sven Gäbelein die Landsberger in Führung. Diese hielt aber nicht lange. Schon zwei Minuten später erzielte Phillips den Ausgleich. Als nach zehn Minuten gleich zwei Landsberger auf die Strafbank mussten, nutzten die Gastgeber dies durch Vollmayer und Höller zum 3:1. Die nächste Landsberger Strafe, kurz vor Drittelende, hatte das 4:1, erneut durch Vollmayer, zur Folge.

Auch Landsberg trifft in Überzahl

Im zweiten Abschnitt gab es auch die ersten Strafzeiten für die Rosenheimer - Jussi Nättinen nutzte eine davon zum 2:4 (34.) und mit diesem Spielstand ging es auch ins letzte Drittel. Wieder in Überzahl erhöhte Reinig auf 5:2 für die Starbulls (45.), den Schlusspunkt setzte Steffen Tölzer mit dem 6:2 in der 53. Minute. Am nächsten Freitag sind die Landsberger in Passau zu Gast, am Sonntag kommen die Eisbären Regensburg.

