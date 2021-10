Eishockey

16:36 Uhr

Wird beim HC Landsberg ein neuer Bußgeldkatalog eingeführt?

Plus Die Landsberg Riverkings gehen in der Eishockey-Oberliga gegen die Topteams zwei Mal leer aus. Wieder liegt es an den Strafen und jetzt will der Verein reagieren.

Von Margit Messelhäuser

Die Strafen sind das Problem beim HC Landsberg, da sind sich Trainer Fabio Carciola und Teammanager Michael Oswald einig. Sowohl beim 0:4 gegen Weiden zu Hause als auch beim 2:6 in Rosenheim haben die Riverkings die Spiele auf der Strafbank aus der Hand gegeben. Deshalb überlegt sich der Trainer auch etwas ungewöhnliche Maßnahmen.

