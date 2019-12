Eishockey: Wird die Favoritenrolle für den HC Landsberg zur Last?

Plus Im Heimspiel gegen Schlusslicht Schweinfurt zählen für den HCL nur drei Punkte. Zuletzt hatten die Landsberg Riverkings mit dieser Situation ihre Probleme. Was sich jetzt geändert hat.

Ins heutige Heimspiel gegen Schweinfurt gehen die Landsberg Riverkings als klarer Favorit. Alles andere als drei Punkte gegen das Bayernliga-Schlusslicht wäre nicht nur eine Enttäuschung, es wäre auch ein herber Rückschlag im Kampf um den wichtigen sechsten Tabellenplatz. HCL-Trainer Fabio Carciola ist zuversichtlich, dass man diesmal der Favoritenrolle gerecht werden kann, und das hat seine Gründe. Am Sonntag geht es dann zum Tabellenzweiten nach Waldkraiburg.

Die vergangenen Wochenenden waren nicht einfach für den HC Landsberg. „Da wurde teilweise schon von einer Krise geredet“, sagt Carciola. Doch der 4:1-Sieg zuletzt gegen Spitzenreiter Miesbach sollte die Kritiker wieder verstummen lassen. „Da haben die Jungs gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Ich denke, das war wie eine Bestätigung für sie und so etwas wie ein Befreiungsschlag“, sagt Carciola.

Neue Situation für viele Spieler

Dass man in Geretsried und Königsbrunn zwei ärgerliche Niederlagen kassiert hatte, zählt seiner Meinung nach zum Lernprozess, den die Mannschaft gerade durchmache. „Für 80 Prozent der Spieler ist die Situation, in der wir gerade sind, neu. Sie müssen mit dem Druck erst umgehen lernen.“ Mangelnden Einsatz und den Willen könne man keinem Spieler absprechen, betont der Coach. „Es ist vielmehr so, dass sie zu viel wollen, zu motiviert sind und dann das System vergessen.“

Auch andere Mannschaften in der Liga hätten Phasen durchstehen müssen, in denen es nicht gut gelaufen sei. „Unser Pech ist, dass es jetzt, gegen Ende der Vorrunde, passiert“, so der Landsberger Trainer. Allerdings, erinnert er, habe man in der gesamten bisherigen Saison nie mehr als zwei Spiele in Folge nach 60 Minuten verloren. „Nach der tollen Leistung gegen Miesbach hoffe ich, dass wir diese Phase überstanden haben.“

Der sechste Tabellenplatz bleibt hart umkämpft

Das wäre auch im Hinblick auf den Kampf um Platz sechs in der Bayernliga wichtig. Dieser berechtigt zur Teilnahme an der Verzahnungsrunde mit der Oberliga und damit den sicheren Verbleib in der Bayernliga. Härtester Konkurrent ist Erding, das nur zwei Punkte hinter den Landsbergern liegt und am Freitag mit dem Tabellenzehnten Pfaffenhofen auch eine machbare Aufgabe vor sich hat.

Am Sonntag geht es dann sowohl für Erding als auch Landsberg zu den Spitzenreitern der Liga: Erding muss in Miesbach ran, für Landsberg geht es zum Zweiten nach Waldkraiburg. Zu Hause hatten die Landsberger gegen den damaligen Tabellenführer trotz der 2:5-Niederlage eine beeindruckende Leistung gezeigt. „Wir waren eigentlich das bessere Team und sind schon auf Revanche aus“, sagt Carciola – und dass man auch den Topteams ein Bein stellen kann, hat der vergangene Sonntag gezeigt.

Verzichten muss Carciola weiterhin auf Mika Reuter, der wegen einer Gehirnerschütterung pausieren muss. Ansonsten ist der Kader komplett – und auch mit Neuzugang Petr Machacek ist Carciola sehr zufrieden. „Es ist für ihn nach seiner Zeit in Spanien nicht so einfach, da das Niveau hier sehr hoch ist, wie er selbst sagte“, so der Landsberger Trainer. „Aber er arbeitet hart und hat gute Ansätze. Nach und nach wird er auch mehr Verantwortung übernehmen können“, ist der Coach zuversichtlich.

Das Heimspiel am Freitag gegen Schweinfurt beginnt wie immer um 20 Uhr, in Waldkraiburg startet die Partie am Sonntag bereits um 17.15 Uhr.