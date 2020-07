09:45 Uhr

Eishockey: Zwei erfahrene Spieler bleiben bei den Landsberg Riverkings

Der Eishockey-Oberligist arbeitet weiter am Kader. In Zusammenarbeit mit der Stadt arbeitet der HC Landsberg auch an einem Hygienekonzept.

Zwei Vertragsverlängerungen kann der HC Landsberg bekannt geben: Mit Sven Gäbelein und Markus Jänichen bleiben zwei erfahrene Spieler dem Kader von Coach Fabio Carciola erhalten.

Der 27-jährige Sven Gäbelein geht in seine achte Saison bei den Riverkings und zählt damit zu den dienstältesten Spielern im Kader. Gäbelein ist nicht nur in der Lage auf sehr hohem Niveau Stürmer zu spielen, sondern war in der vergangenen Saison einer der stärksten Verteidiger im Team. Er ist ausgesprochen vielseitig und ein echtes Urgestein der noch jungen Mannschaft. Der angehende Berufsschullehrer hat sein Studium inzwischen beendet und wird sein Referendariat in zwei Schulen in der Umgebung absolvieren.

Gäbelein ist vielseitig einsetzbar

Ebenfalls zur Fraktion der verteidigenden Lehrkräfte gehört der 30-jährige Markus Jänichen. Jänichen erlernte in Landsberg das Eishockeyspielen, stand dann für Memmingen, Königsbrunn und Schongau jahrelang in der Bayernliga auf dem Eis. Vor der vergangenen Saison wechselte er zurück zu seinem Heimatverein. Mit ihm bleibt ein weiteres Eigengewächs im Kader.

Jänichen kann die jungen Spieler führen

HCL-Vizepräsident Gerhard Petrussek zu den Verlängerungen: „Wir sind froh, zwei so erfahrene Spieler mit an Bord unseres Oberligateams zu haben. Sven ist sicher einer der flexibelsten einsetzbaren Spieler nicht nur bei uns, sondern vielleicht auch in der gesamten Oberliga. Er bringt alles mit, was ein guter Eishockeyspieler braucht und ist für uns ein wichtiger Führungsspieler.“ Aber auch charakterlich sein Gäbelein „ein super Typ“. Ebenfalls freue man sich, so Petrussek, dass sich Markus Jänichen der Herausforderung Oberliga stellt. „Mit seiner Erfahrung kann er unsere jungen Spieler führen und ist auch in der Kabine eine wichtige Persönlichkeit. Wenn es Markus manchmal etwas an Tempo fehlt, kann er das durch Cleverness und Erfahrung vor allem im eigenen Drittel wettmachen.“

Markus Jänichen hat in Landsberg die ersten Schritte auf dem Eis gemacht. Er geht mit dem HCL auch in die Oberliga. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Unterdessen arbeitet eine Arbeitsgruppe im Präsidium mit Hochdruck daran, das Hygienekonzept des Deutschen Eishockey Bundes gemeinsam mit der Stadt Landsberg so anzupassen, dass dem Trainings- und Wettkampfbetrieb nichts mehr im Wege steht. (lt)

Themen folgen