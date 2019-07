vor 35 Min.

Endspurt für den Landsberg X-Press

Am Samstag ist die zweite Mannschaft der Munich Cowboys im Sportzentrum zu Gast. Beide Teams stehen im Kampf um einen Play-off-Platz bereits mächtig unter Druck.

Von Margit Messelhäuser

Für die Footballer des Landsberg X-Press beginnt die heiße Phase der Saison: Drei Spiele stehen für Cheftrainer Jan Radewald und sein Team in der Regionalliga noch aus, am heutigen Samstag das vorletzte Heimspiel. Zu Gast sind im Landsberger Sportzentrum ab 17 Uhr die Munich CowboysII, die den zweiten Platz in der Gruppe Süd belegen.

Zum Siegen verpflichtet

Diesen zweiten Platz wollen auch die Landsberger in der Gruppe Nord noch erobern – um dieses Ziel allerdings zu erreichen müssen aber drei Siege in den letzten Spielen her. „Nürnberg muss noch gegen die München Rangers und gegen Fürstenfeldbruck spielen“, sagt Radewald. Er geht davon aus, dass die Rams, die aktuell Platz zwei in der Nord-Gruppe innehaben, Punkte lassen werden. „Und wenn nicht, dann haben sie den zweiten Platz auch verdient“, so der Landsberger Cheftrainer. Sollte seine Rechnung aufgehen, dann haben die Landsberger in ihrem letzten Heimspiel am 27. Juli im direkten Vergleich, den Nürnbergern Platz zwei streitig zu machen.

Der Gegner ist eine Wundertüte

Doch alle Rechenspiele nützen nichts, wenn der X-Press nicht das Spiel gegen die Cowboys gewinnt. Und das wird laut Radewald alles andere als ein Selbstläufer. „Die Cowboys sind eine Wundertüte“, so seine Beschreibung der Gäste. Tatsächlich lassen die Ergebnisse aufhorchen. So gewannen die Cowboys gegen Passau mit 69:47 und das, obwohl sie nach dem ersten Viertel noch 0:12 zurückgelegen hatten. Auf der anderen Seite kassierten sie im Stadtduell gegen die München Rangers eine saftige 7:54-Niederlage. Im zweiten Abschnitt gelang den Cowboys der einzige Touchdown in diesem Spiel.

„Die Niederlage gegen die Rangers darf man nicht als Maßstab nehmen“, sagt Radewald, da sei wohl eine ganze Menge schief gelaufen. Denn wenn eine Mannschaft gegen Passau fast 70 Punkte erziele, dann „macht sie etwas sehr richtig“. Auch dürfe man nicht vergessen, dass die Cowboys vor dieser Saison zwei Jahre lang kein Spiel mehr verloren hatten, so Radewald. Das würden auch die Ergebnisse der restlichen Partien zeigen, die die Mannschaft „gut gestaltet“ hätte.

Weniger eigene Fehler machen

Auch wenn es wichtig ist, sich ausführlich mit dem Gegner zu beschäftigen, die Landsberger müssen sich in erster Linie auf ihr Spiel konzentrieren. Individuelle Fehler waren es zuletzt, die Punkte gekostet hatten. So nutzte Radewald die vergangenen zwei Wochen auch, um mit den Spielern Gespräche zu führen. „Wir müssen unsere eigenen Fehler ausmerzen“, gibt er als Ziel aus. Und die Konzentration hoch halten.

Denn auch wenn die X-Men abgesehen von den bisherigen Ausfällen keine weiteren zu beklagen haben, werden sie zahlenmäßig vermutlich in der Minderheit sein. „Den Cowboys steht ein Kader mit 50 Mann zur Verfügung, und ich denke sie werden auch komplett in Landsberg auflaufen“, sagt Radewald. Vor allem angesichts der vorhergesagten hohen Temperaturen könnte sich das am Ende zugunsten der Gäste bemerkbar machen.

Die Münchener haben nichts zu verschenken

Zu verschenken haben beide Teams nichts: Den Cowboys sitzen im Kampf um Platz zwei die Burghausen Crusaders im Nacken – die Landsberger wollen, wie erwähnt, Nürnberg Platz zwei noch abjagen. Nicht nur aufgrund der zu erwartenden Temperaturen dürfte es also ein heißes Spiel werden.

