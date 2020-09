11:01 Uhr

Erich Dörfler umrundet Österreich - mit dem Rennrad

Plus Der Landsberger Rennradfahrer Erich Dörfler wollte eigentlich beim Ötztal-Marathon antreten – doch Corona macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Dafür startet er im Team bei einem anderen außergewöhnlichen Rennen.

Von Birgit Böhm

Eigentlich wollte Erich Dörfler in diesem Jahr beim Ötztal-Marathon antreten. Doch Corona bringt auch den Terminkalender der Rennradsportler durcheinander und so wurde nichts daraus. Dafür aber stand vor Kurzem ein anderes, besonderes Rennen für den 51-Jährigen auf dem Programm. Im Team nahm Dörfler am „Race Around Austria“ teil. Mit drei Radkollegen machte sich der Landsberger daran, Österreich nonstop mit dem Fahrrad zu umrunden.

Als „ambitionierten Hobbysportler“ beschreibt sich Erich Dörfler selbst. Schon früh habe er seine Leidenschaft für den Radsport entdeckt und „von Landsberg aus ist man mit dem Rennrad ja auch schnell mal in Füssen“. Rund 8000 Kilometer war er in diesem Jahr schon unterwegs, wobei: „Ein Mal im Jahr brauche ich auch eine besondere Herausforderung“, sagt er. Und diesmal wurde es eben das Race Around Austria.

Dörfler, der Mitglied des Radfahrvereins Adler Buchloe ist, stellte sich gemeinsam mit Max Schwarz, Michael Liebold und Max Bittl dieser Herausforderung. Die vier Hobbyradler absolvierten die Strecke von 2200 Kilometern und 30.000 Höhenmetern innerhalb von drei Tagen und 28 Minuten.

Zwei Fahrzeuge begleiten den Landsberger und seine Teamkollegen

Im oberösterreichischen Ort St. Georgen im Attergau fiel der Startschuss für das Viererteam und seine sechs Betreuer. Ausgerüstet mit sechs Rennrädern, ausreichend Ersatzmaterial und Essensvorräten sowie zwei Begleitfahrzeugen lagen drei abenteuerliche Tage und drei nahezu schlaflose Nächte vor dem zehnköpfigen Team. Vom Start in St. Georgen ging es zuerst mit kräftigem Gegenwind durch die eher flache Landschaft Niederösterreichs. Weiter führte die Strecke entlang der ungarischen und slowenischen Grenze über den Großglockner. Bevor es wieder Richtung Attersee ging, mussten noch das Zillertal sowie der Kühtai und der Silvrettapass überwunden werden.

„Ziel war es natürlich, die 2200 Kilometer so schnell wie möglich zu absolvieren. Deshalb musste immer ein Radfahrer auf der Strecke sein“, sagt Teamchef Max Schwarz. Er war es auch, der die Idee für die Teilnahme hatte und die einzelnen Etappen vorab bis ins Detail durchgeplant hat.

Jede Stunde wird gewechselt

Ein stündlicher Wechsel ermöglichte es, dass die Sportler zwischen ihren Fahrten rund drei Stunden „Pause“ hatten. In dieser Zeit konnten sie sich verpflegen und ausruhen. Richtig entspannen war allerdings in einem fahrenden Wohnmobil auf den oft steilen und teilweise sehr kurvenreichen Passagen schwierig.

„Wirklich erholsam war das definitiv nicht“, erinnert sich Erich Dörfler – er und seine Mitstreiter kamen nur zu wenigen Minuten Schlaf, ehe sie wieder auf ihr Fahrrad steigen mussten. „Aber auch unser Schlafmangel tat der Stimmung im Team keinen Abbruch.“ Das war unter anderem auch den Betreuern zu verdanken, die ihre Schützlinge emotional unterstützten, anfeuerten und stets mit guter Musik und genug Essen versorgten.

Eine Aufgabe der sechs Betreuer, bestehend aus Freunden und Familie der Sportler, war es, mithilfe eines Roadbooks des Veranstalters das Team entlang der grenznahen Straßen rund um Österreich zu navigieren. Damit die rund 80 fliegenden Wechsel möglich waren, musste nicht nur stets ein Radfahrer in Bewegung sein, sondern auch die zwei Begleitfahrzeuge nahezu ununterbrochen fahren. „Bei den Wechseln war immer Action geboten“, sagt Michael Liebold, Triathlet des SV Marienstein. „Knapp wurde es nur manchmal bei den kurvenreichen Abfahrten“, ergänzt Max Bittl und lacht, „da waren wir Radfahrer klar im Vorteil und meist schneller als das sperrige Wohnmobil“.

Sie haben es geschafft: Nach der Zielankunft jubelt der Landsberger Erich Dörfler mit seinen Teamkollegen und den Betreuern. Bild: Race Around Austria

Nach drei Tagen und 28 Minuten erreichte das Team das Ziel in St. Georgen. Begleitet von einem Kamerateam des Veranstalters konnten auch die Daheimgebliebenen die gemeinsame Zieleinfahrt des Viererteams per Livestream verfolgen. „Das Gefühl, es wirklich geschafft zu haben, war unbeschreiblich und alle Anstrengungen der letzten 72 Stunden waren vergessen“, sagt Schwarz.

Zufrieden mit dem Platz im Mittelfeld

Außerdem seien sie mehr als zufrieden mit ihrer Platzierung. Das Amateurteam belegte unter den Viererteams Platz fünf von zehn. Und das, obwohl man es „eher ruhiger“ angegangen war, wie Erich Dörfler sagt. „Einige Teams haben bei den Steigungen alle 500 Meter gewechselt, um so eine bessere Zeit zu erreichen.“ Er hatte sich mit seinen Teamkollegen auf eine andere Taktik geeinigt – und die zeigte auch Wirkung. Eine erneute Teilnahme nächstes Jahr schließen die vier nicht aus, denn trotz der vielen Vorbereitungen und der großen Belastung währenddessen war es für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis, bei dem sie die einzigartige Atmosphäre genossen.

Lesen Sie dazu auch: Erholungsphase dauert noch an

Themen folgen