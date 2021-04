Erst Spieler, jetzt doch Spielertrainer in Landsberg: Salemovic sagt warum

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg stellt sich für die neue Saison auf. Eigentlich wollte sich Salemovic auf seine Aufgabe als Spieler konzentrieren. Es gibt gute Gründe, warum er sich anders entschieden hat.

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg sorgt für die nächste Schlagzeile: Nach der Verpflichtung des Bayernliga-Topscorers Steffen Krautschneider gibt es für die neue Saison 2021/22 auch auf der Trainerbank einen echten Knaller. Muriz Salemovic wird nämlich wieder Spielertrainer, zusammen mit Mike Hutterer vom SV Pullach. Von Edgar Weiler hat sich der Verein wie berichtet getrennt. Wie es zu dem Sinneswandel bei Salemovic gekommen ist, der ja zunächst nicht mehr Spielertrainer machen wollte, und welche ambitionierte Ziele man hat, darüber hat das LT mit Muriz Salemovic gesprochen.

Als Muriz Salemovic in der Corona-Pause 2020 vom Bayernliga-Spitzenreiter FC Pipinsried zum TSV Landsberg zurückgekommen war, wollte er sich eigentlich auf das Fußballspielen konzentrieren. „Ich möchte noch zwei oder drei schöne Jahre als Spieler verbringen. Danach kann ich immer noch 30 Jahre als Trainer arbeiten“, hatte der Edeltechniker damals gesagt. Wie kommt es, dass er nun doch wieder als Spielertrainer angreifen will?

Die Corona-Pause hat auch einen Vorteil

„Diese Corona-Pause dauert gefühlt schon zwei Jahre“, sagt der 32-Jährige. Da sei auch viel Zeit gewesen, um sich Gedanken zu machen, aber auch, um schon mal in Sachen Trainerschein ein gutes Stück weiterzukommen. „Ich habe den ersten Teil schon online abgeschlossen“, so Salemovic.

Die Zwangspause hat er also gut genutzt, um in diesem Bereich ein großes Stück voranzukommen. „Damals wurde es mir mit Spielertrainer, Familie, Beruf und Trainerschein einfach zu viel“, erklärt er – jetzt sei die Situation eine ganz andere. Auch hätte er damals für einen Großteil des Trainerscheins persönlich in der Sportschule in Oberhaching anwesend sein müssen, wegen Corona konnte er nun vieles online absolvieren.

Wo will der Verein hin?

Und es kam noch etwas anderes dazu. „Wir haben uns viel unterhalten“, sagt Muriz Salemovic – wir, das sind neben ihm Abteilungsleiter Sebastian Gilg, Sportlicher Leiter Jürgen Meissner und TSV-Pressewart Patrick Freutsmiedl. Die große Frage war: Wie soll es weitergehen? Man hatte sich zwar vor der abgebrochenen Saison gut verstärkt, trotzdem liegt der TSV auf einem Abstiegsrelegationsplatz.

Auch ein Blick auf die vergangenen Bayernliga-Jahre des TSV Landsberg seien nicht so erfreulich. „Wir haben gesagt, wenn wir was machen, dann richtig.“ Und so kam das ambitionierte Ziel zustande: Der TSV Landsberg will in der Saison 21/22 unter die ersten sechs Teams kommen. „In unserer besten Saison waren wir auf Platz acht, das war in der Saison 2014/15. Aber das war eine super Saison, wenn man auch an die Pokalspiele gegen Illertissen und Unterhaching denkt, da waren 1200 Zuschauer im Stadion“, erinnert Salemovic an die großen Zeiten. Und genau da wolle man wieder hin.

Salemovic und Hutterer kennen sich schon lange

So, wie in Pipinsried, wird Salemovic auch in der neuen Saison beim TSV Landsberg nicht allein den Cheftrainerposten innehaben: Aus Pullach kommt nämlich weitere Verstärkung mit Michael „Mike“ Hutterer. „Wir kennen uns schon seit über zehn Jahren, erst vom Fußball her und daraus ist auch eine Freundschaft geworden“, sagt Salemovic. Schon vor einigen Jahren habe er den Mittelfeldspieler nach Landsberg locken wollen, jetzt ist es geglückt. Als Salemovic wieder als Trainer ins Gespräch gekommen war, „konnte ich es mir vorstellen, aber nicht allein. Ich brauche einen starken Mann an meiner Seite“, sagt er und den habe er mit dem 31-Jährigen nun.

Beide agieren als Spielertrainer und haben mit einem neuen Co-Trainer noch einen erfahrenen Mann an ihrer Seite: Tomas Tomic, der als Torhüter unter anderem in Graz (Zweite Liga) oder Portugal (Erste Liga) gespielt hat und die A-Lizenz besitzt, wechselt ebenfalls zum TSV Landsberg. Komplettiert wird das Gespann durch Mario Schmid, der weiterhin unter anderem als Torwarttrainer mit an Bord ist.

Und nun hofft Salemovic, dass er bald seiner neuen Aufgabe auch nachgehen kann – dann dürfte auch endlich wieder Sport betrieben werden. Die Corona-Zwangspause sei für alle hart, so der Edeltechniker, „besonders aber auch für die Kinder und Jugendlichen“, denkt er auch an den Nachwuchs. Egal, wann es losgehen werde: „Die Vorfreude ist riesig.“

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Der TSV Landsberg macht eine Ansage

Lesen Sie dazu auch: