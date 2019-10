00:02 Uhr

Erstes Heimspiel

Landsberg erwartet HerrschingII

Nur die erste Herrenmannschaft der Landsberger ist am Wochenende im Einsatz. Um 16 Uhr erwarten Trainer Dirk Meier und sein Team in der Hipper-Halle die zweite Mannschaft des TSV Herrsching. Dann wollen es die Landsberger vor allem im Angriff besser machen als beim Auftakt in Marktoberdorf, wo man eine knappe 21:24-Niederlage kassierte.

Derweil wird in der Abteilungsleitung fleißig weiter am Wechsel zu Jahn Landsberg gearbeitet. Wie berichtet, will man spätestens zum Ende der Punktrunde, also Frühjahr 2020, den TSV verlassen. Dazu hatte Abteilungsleiter Roland Neumeyer vor Kurzem zu einem Elternabend eingeladen.

Den rund 50 anwesenden Vätern und Müttern erläuterte Neumeyer die Pläne noch mal ausführlich, die man schon seit zwei Jahren vorantreibe. Nach den Gründen gefragt, führte Neumeyer unter anderem an, dass man seit Jahren denselben Betrag für die Übungsleiter erhalte, obwohl sich die Zahl und die Trainingsstunden erhöht haben. „Damit bekommt jeder Trainer weniger, obwohl er mehr macht.“

Ob es denn bei Jahn dann besser werde, wollte jemand anders wissen. „Wir bekommen nicht mehr Geld, aber bei Jahn sind wir in einem richtigen Verein“, so der Abteilungs-chef. Und damit der Wechsel, der nach Möglichkeit schon zum Jahreswechsel stattfinden soll, klappt, gründe Jahn bereits zum 1. Januar eine Handball-Abteilung. Eine weitere gute Nachricht hatte Neumeyer: „Unsere Hallenzeiten nehmen wir mit.“ Das sei ihm schon zugesichert worden. Vonseiten der Eltern war keine Ablehnung zu spüren, wie eine Frage zeigte: „Wann sollen wir kündigen?“. (mm)

