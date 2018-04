Es hat nicht viel gefehlt

vor 19 Min.

Handball: Sieg gegen Weilheim verpasst

War es ein bisschen Glück zu wenig oder doch ein Fehler zu viel? Am Einsatz hat es bei den Landsberger Handballern jedenfalls nicht gefehlt, deshalb hätten sie auch mehr verdient gehabt, als die knappe 26:27-Niederlage gegen TSV Weilheim.

Die Gäste, mit bisher nur drei Niederlagen sicherer Zweiter in der Bezirksoberliga, kamen schneller ins Spiel. Während die Landsberger noch die Lücken in der gegnerischen Abwehr suchten, führte Weilheim in diesem Nachholspiel unter der Woche bereits mit 2:0 (3.). Aber dann waren auch die Gastgeber da, glichen mit zwei schnellen Rückraumtoren aus (5.), und erst als Landsberg in doppelter Unterzahl war, konnte Weilheim wieder drei Treffer vorlegen. Aber diese kritische Phase steckte die heimische Mannschaft gut weg und blieb auf Tuchfühlung zu den Gästen. Kurz vor der Pause konnte Weilheim dann doch vier Tore wegziehen (10:14/26.). Aber bis zum Halbzeitpfiff hatten die Gastgeber wieder auf 13:15 verkürzt.

Dagegen misslang der Start in die zweite Hälfte. Das Landsberger Spiel verlor an Präzision, Fehler schlichen sich ein, und Weilheim zog auf 19:13 weg (37.). Doch Landsberg fing sich wieder, und nur fünf Minuten später war man wieder auf drei Tore dran (17:20/42.). Die zahlreichen Fans bedankten sich mit lautstarker Unterstützung.

Die Weilheimer Abwehr störte früh und verteidigte sehr ballorientiert. Landsberg kämpfte und zeigte auch spielerisch einiges, spätestens beim 20:21 (48.) war man wieder voll da. Weilheim legte vor, Landsberg zog nach, und in der 51. Minute gelang Christian Eisen mit einem Gegenstoß der Ausgleich. Als man dann zwei Minuten vor dem Ende in Führung ging (26:25/58.), schien der Sieg in Reichweite – oder zumindest ein Unentschieden.

Aber Weilheim zeigte auch Einsatz, konterte erfolgreich, und der folgende Angriff brachte Landsberg nichts ein (26:26/59.). Die Gäste konnten dann ihren letzten Angriff ungewöhnlich lang ausspielen und schlossen ihn mit ein Tor ab. In den verbleibenden 20 Sekunden gelang nichts mehr und so stand am Schluss ein 26:27, sichtlich unbefriedigend für die Gastgeber.

Enttäuscht war auch Trainer Sofian Marrague: „Ich finde, wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, das ist ganz unglücklich für uns gelaufen, ein Punkt wäre auf jeden Fall gerecht gewesen“. (lt)

TSV: Michael Juchem, Valentin Popi, Markus Bräutigam (2), Christoph Stöcker, Tobias Giez, Christian Eisen (3), Thomas Steber, Fynn Meier (6), Moritz Hierstetter, Lukas Spieß (1), Jonathan Giez (5), Gatto Piepenburg, Kai Roth (9/3), Mustafa Uyar.

