vor 45 Min.

Es müssen Punkte her

LRV-Damen haben Heimrecht

Für die erste Damenmannschaft der Lechrain Volleys ist der letzte Spieltag im Jahr 2019 ein besonderer: Nicht nur, dass man zwei Heimspiele austrägt, es müssen auch unbedingt Punkte her, will man die Weihnachtspause nicht im Tabellenkeller der Landesliga Süd-West verbringen.

Mit erst einem Sieg nach sechs Spielen und zwei Punkten belegen die LRV-Damen aktuell den vorletzten Platz. Allerdings: Die zwei Punkte hatte man auch vor eigenem Anhang gewonnen. Mit 3:2 hatten die Lechrain-Volleys gleich am zweiten Spieltag den ASV Dachau besiegt. Und die Dachauer sind inzwischen immerhin Tabellenführer, punktgleich mit dem TSV TB MünchenII (beide 16 Punkte).

Das zeigt, welches Potenzial eigentlich in der Mannschaft der Lechrain Volleys steckt. Und man hofft, dieses mit dem Heimvorteil erneut abrufen zu können. Und zwar gleich im ersten Spiel. Da trifft die Mannschaft von Trainer Martin Wagner nämlich auf das aktuelle Schlusslicht TSV Friedberg. Die Gäste haben im Gegensatz zu den LRV-Damen bereits sieben Spiele absolviert, aber auch erst zwei Punkte auf dem Konto. Im Tiebreak konnte sich die TSV-Mannschaft bislang nur gegen den Tabellensiebten TSV Ingolstadt durchsetzen.

Auch der zweite Gegner der LRV-Damen befindet sich in der unteren Tabellenhälfte, hat sich von den Abstiegsplätzen aber schon etwas entfernt. Mit zehn Punkten rangiert die zweite Mannschaft der FTM Schwabing auf dem sechsten Rang.

Für die Gastgeberinnen also keine leichte Aufgabe. Umso wichtiger wäre ein Sieg im ersten Spiel, um die zweite Aufgabe mit dem nötigen Selbstvertrauen angehen zu können. Der Spieltag beginnt am heutigen Samstag in der DZG-Turnhalle in Landsberg um 14.30 Uhr. (mm)

