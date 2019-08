vor 39 Min.

Es wird spanisch in Asch

Der RFV Fuchstal hat sich für sein Turnier etwas Besonderes einfallen lassen. Der neue Sandplatz wird eingeweiht

Alle zwei Jahre richtet der Fuchstaler Reit- und Fahrverein auf seiner Anlage in Asch ein zweitägiges Turnier aus. Heuer wird zusätzlich der neu eingerichtete Sandplatz eingeweiht.

Aus diesem Anlass bietet der Verein am Samstag, 3. August, ab 19 Uhr ein buntes Programm im Rahmen einer „Spanischen Nacht“ mit den Showpferden Allgäu, dem Fohlenhof Farbenfroh und einer großen Feuershow. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Für eine Bewirtung der Zuschauer wird gesorgt.

Zum Bau des neuen Platzes mit einer Länge von 70 Metern und Breite von 50 Metern hatte man sich entschlossen, nachdem die bisherige Turnieranlage auf Gras nicht mehr zeitgemäß war. Insgesamt wurden 115000 Euro investiert und 560 ehrenamtliche Helferstunden geleistet. Mittlerweile sind die Berieselungsanlage und die Beleuchtung installiert und der Zufahrtsbereich neu hergerichtet.

Auch sportlich ist an dem Wochenende einiges geboten. So wird am Samstag eine Dressurprüfung der Klasse L abgehalten, am Sonntag findet zum Abschluss ein Springen der gleichen Kategorie statt. Meldungen sind für die Samstag-Wettbewerbe bis zum heutigen Freitag möglich, am Sonntag bis zwei Stunden vor dem jeweiligen Beginn. Die Zufahrt zur Reitanlage in Asch ist ausgeschildert, Parkplätze sind vorhanden.

Programm des Fuchstaler Turniers:

l Samstag, 3. August: 9 Uhr Dressur E; 10 Uhr Dressurreiter Klasse A; 12 Uhr Dressurprüfung Klasse A; 14 Uhr Reiterwettbewerb; 15.30 Uhr Dressurreiter Klasse L;

l Sonntag, 4. August: 9 Uhr Springreiterwettbewerb; 10.15 Uhr Stilspringwettbewerb; 11.30 Stilspringprüfung Klasse A; 13.15 Uhr Pony Führzügelwettbewerb; 13.45 Springprüfung Klasse A; 15.30 Uhr Springprüfung Klasse L. (hoe)

