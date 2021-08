Mit dem Rennrad einmal rund um Österreich

Der Landsberger Erich Dörfler startet mit einem Team bei einem extremen Wettkampf. Das Team ist fast drei Tage nonstop unterwegs.

Einmal rund um Österreich in unter drei Tagen – und das mit dem Rennrad. Zum zweiten Mal hat sich der Landsberger Erich Dörfler mit seinen drei Mitstreitern und dem Betreuerteam dieser Herausforderung gestellt – und das selbst gesteckte Ziel erreicht. Dabei steht schon das nächste große Rennen für ihn vor der Tür.

Es war 19.12 Uhr, als in St. Georgen am Attersee der Startschuss für das Team „Verschleißgruppe“ beim Ultracycling Event Race Around Austria fiel. Vor dem Viererteam mit dem 52-jährigen Landsberger und seinen acht Betreuern lagen rund 2200 Kilometer und 30000 Höhenmeter. Die Strecke führte entlang grenznaher Straßen rund um Österreich und beinhaltete viele schwierige Alpenpässe wie den Großglockner.

Die Zeit vom Vorjahr unterbieten

Nach ihrer Premiere vergangenes Jahr starteten die vier Hobbyradfahrer Max Schwarz, Max Bittl (beide RC Germania Weißenburg), Michael Liebold (SV Marienstein) und der Landsberger Erich Dörfler (RV Buchloe) erneut beim Race Around Austria. Das Ziel der vier war es, ihr Ergebnis von 2020 zu unterbieten.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 31 Stundenkilometern radelten sie einmal komplett um Österreich. Am Ende standen zwei Tage 22 Stunden und 47 Minuten auf der Uhr. „Wir wollten in unter 72 Stunden im Ziel ankommen,“ sagte Liebold, „als wir gesehen haben, dass wir unsere Zeit vom letzten Jahr wirklich um eineinhalb Stunden unterboten haben, waren alle Strapazen des Rennens vergessen.“ Die vier Radfahrer wechselten sich circa stündlich ab, dadurch konnte sich jeder rund drei Stunden mehr oder weniger erholen. „Es ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man knapp drei Tage ununterbrochen in Bewegung ist – ob auf dem Fahrrad, als Beifahrer oder schlafend auf dem Rücksitz“, sagt Bittl lachend, „wenn man dann das erste Mal wieder in einer nicht-fahrenden Umgebung schläft, merkt man erst, wie erholsam das sein kann.“

Immer ein Radfahrer ist auf der Strecke

Ziel war es, dass immer ein Radfahrer auf der Strecke ist. Alle 72 Wechsel liefen reibungslos ab, was nicht zuletzt der perfekten Vorplanung von Teamchef Max Schwarz zu verdanken war. In unterschiedlichen Listen hat er nicht nur die Streckenabschnitte den Radfahrern zugeteilt und alle Wechselpunkte geplant, sondern auch die Schichten des Betreuerteams bereits vorab eingeteilt.

Lesen Sie dazu auch

Einen Zwischenfall hatte es gleich in der ersten Nacht gegeben, als Liebold bei einer unübersichtlichen Abfahrt stürzte und seine Teamkollegen zwei seiner anstehenden Teilstrecken übernehmen mussten. „Dafür startet man ja als Team, um sich gegenseitig zu unterstützen,“ sagt Dörfler. Man sei dann allerdings sehr erleichtert und froh gewesen, als alle wieder einsatzfähig waren und sie schlussendlich zu viert das Rennen beenden konnten.

Auch die Betreuer leisten Schwerstarbeit

Auch die acht Betreuer haben ganze Arbeit geleistet und versucht, die vier Radler zu unterstützen, wo es ging: Nudeln kochen, gute Laune verbreiten, anfeuern durch den Funk, oder die eine oder andere Wasserflasche über den Kopf leeren. Eine weitere Herausforderung während der knapp drei Tage war nämlich die Hitze. „Vor allem bei den sowieso schon steilen Anstiegen war das eine zusätzliche Belastung,“ sagt Schwarz, der bei brütender Mittagshitze den Großglockner hochtreten durfte. Bei den Abfahrten waren hingegen vor allem die Betreuer gefragt, die versuchen mussten, den Radfahrern mit dem Auto nachzukommen.

Startgebühr, drei Fahrzeuge, Verpflegung für zwölf Personen, Equipment und Vorbereitung, das alles ist kostspielig. Unterstützung bekam das Team heuer von zahlreichen Sponsoren darunter ihr Hauptsponsor Michael Grund Business.