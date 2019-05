00:03 Uhr

FC Kaufering darf nicht mehr mitspielen

Die Mannschaft muss absteigen, obwohl es sportlich zum Klassenerhalt reichen dürfte. Was der Grund für die Strafe ist und welche weitreichenden Auswirkungen sie hat

Von Christian Mühlhause

Der FC Kaufering spielte in der A-Klasse 7 eine ordentliche Saison – in der Tabelle steht die Mannschaft aktuell auf Platz 5. Damit sind die Kauferinger das beste Team hinter dem enteilten Spitzenquartett, das den Aufstieg unter sich ausmacht. Doch für die Spieler des FC ist die Saison vorzeitig beendet. Kreisspielleiter Heinz Eckl hat sie ausgeschlossen.

Grund dafür ist, dass die Kauferinger zum dritten Mal in dieser Saison keine Mannschaft zusammenbekommen hatten und deswegen nicht beim SV Reichling antraten. Die Regeln des Fußballverbandes besagen, dass in einem solchen Fall der Verein aus der laufenden Spielrunde ausscheidet und im darauffolgenden Spieljahr – sofern ein Antrag gestellt wird – in der untersten Spielklasse neu wieder anfangen darf.

Kauferings Trainer Jonas Wille bedauert die Entwicklung. „Wir hätten die Saison gerne ordentlich zu Ende gespielt. Aber am Freitagabend war bereits klar, dass wir nicht ausreichend Spieler zusammenbekommen. Viele von uns arbeiten in München oder studieren dort.“ Laut Kreisspielleiter Heinz Eckl kommt es jede Saison vor, dass Teams ausscheiden. „Meist sind es aber Mannschaften aus der B- oder C-Klasse. In der A-Klasse, in der Kaufering gespielt hat, kommt das eher selten vor.“

Bitter ist das Ausscheiden der Kauferinger auch für die anderen Teams in der insgesamt 14 Mannschaften zählenden Liga. Es werden alle bisherigen Spiele gestrichen. Das gilt sowohl für den Verein, der aus der Wertung genommen wird als auch die Gegner. Das wird das Tableau in der A-Klasse 7 ordentlich durcheinanderwürfeln. Im Auf- wie im Abstiegskampf geht es nämlich sehr eng zu. Zu den Profiteuren gehören aus dem Führungsquartett der Liga Schondorf (1. Platz) und Erpfting (4.). Beide besiegte Kaufering zu Saisonbeginn. Diese Niederlagen fallen jetzt nicht mehr negativ ins Gewicht. Ärgern dürften sich hingen die Fußballer aus Schwabhausen (2.) und Finning (3.), die ebenfalls um den Aufstieg mitspielen. Sie setzten sich in der Hinrunde gegen Kaufering durch. Die Rückrundenspiele wären diesen Monat gewesen.

Eng geht es auch im Abstiegskampf zu. Dettenschwang (6.) und Penzing (13.) trennen gerade einmal sechs Punkte. Im Tabellenkeller profitieren vor allem Hofstetten und Penzing II von dem Ausschluss. Beide hatten in der Hinrunde gegen Kaufering verloren. Die Reserve des FCP schaffte in der Rückrunde auch nur ein Unentschieden. Hofstetten wäre am letzten Spieltag auf Kaufering getroffen.

Doppelt ärgerlich dürfte für die negativ betroffenen Klubs sein, dass eine weitere Regel des Verbandes nicht greift, weil der FC Kaufering einen Spieltag zu früh ausgeschlossen wurde. Die Regel besagt nämlich, dass die bisher gewonnenen Punkte und Tore nicht gestrichen werden, wenn die ausgeschlossene Mannschaft erst während der letzten vier Spieltage zum dritten Mal innerhalb einer Saison nicht bei einer Partie antritt.

Und wie geht es beim FC Kaufering weiter? Das Training hat der Verein schon eingestellt und wollte dies zum Saisonende auch mit dem Spielbetrieb tun. Bereits in der Winterpause musste der FC Kaufering seine zweite Mannschaft aus der C-Klasse zurückziehen. Für die Erste standen die meisten dieser Spieler aber nicht bereit. „Die meisten wollen einfach nur etwas Fußball spielen und deswegen nicht höherklassig antreten. Deswegen hat das die Personalprobleme in der Ersten Mannschaft auch nicht behoben“, sagt Wille.

Ein Teil der Spieler wird laut Jonas Wille aufhören, andere – auch er – zu anderen Vereinen wechseln. „So weit ich weiß, hat sich noch allerdings noch keiner unserer Spieler entschieden, aber es gibt bereits mehrere Anfragen.“ Auch habe der VfL Kaufering signalisiert, dass die Kicker gerne zurückkehren könnten.

Im Jahr 2011 wurde der FC Kaufering gegründet und startete in der Saison 2012/13 erstmals in der Punktrunde. Zusammengesetzt hatte sich die Mannschaft in erster Linie aus ehemaligen Spielern des VfL Kaufering. Der Klub legte einen Durchmarsch bis in die Kreisklasse hin, aus der der Verein allerdings in der Saison 2016/17 wieder in die A-Klasse abstieg.

