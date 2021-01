vor 2 Min.

Feierabendziegel gibt es online

Wegen Corona muss ein Vortrag abgesagt werden, aber die Geschichtsinteressierten finden einen anderen Weg

Nachdem wegen der Corona-Beschränkungen das Vortragsprogramm des Historischen Vereins abgesagt werden musste, wagte sich der Vorstand erstmals an einen Fachvortrag per Video-Schaltung. Trotz technischer Anlaufschwierigkeiten fanden sich fast 30 Zuschauer ein, um dieser Premiere beizuwohnen und Carmen Jacobs von der Kreisheimatpflege in die Welt von gestalteten Dachpfannen, sogenannten Feierabendziegeln, zu folgen.

Der Dießener Bildhauer Dietmar Scharfe hatte seit den 1960er-Jahren verzierte Ziegel aus Dachdeckungen in der Region zusammengetragen. Diese Sammlung, die der Landkreis vor Kurzem erworben hat, wurde von Carmen Jacobs den Mitgliedern des Historischen Vereins vorgestellt. Vieles lässt sich an den Dachziegeln ablesen: So etwa, dass die Ziegelherstellung schon vor ihrer Mechanisierung eine Massenfertigung war. Im Landkreis zeigen viele „Ziegel“-Orte und -Straßen, wie weit verbreitet die Ziegelei bis ins 20. Jahrhundert hinein war.

Trotz der Massenfertigung wurden aber auch immer wieder besonders gestaltete Einzelstücke geschaffen. Jacobs konnte Dachpfannen mit eingeritzten Initialen oder sogar ganzen Inschriften zeigen. Die Gestaltungsformen reichten von einfachen Ornamenten bis zu einem deutlich sichtbaren Kreuz auf einem Hügel. Ein Salbeiblatt oder ein Kinderfuß wurden wohl absichtlich in den Ziegel eingedrückt, während Fußspuren von Tieren eher auf den Zufall als Urheber hinweisen.

Aufräumen musste Carmen Jacobs mit der Vorstellung, die Handwerker hätten solche „Feierabendziegel“ am Ende des Arbeitstages aus Muße und Kunstsinn gefertigt. Die verzierten Ziegel dienten eher der Zuordnung zu Arbeitern, der Abrechnung, dem Glauben oder dem Aberglauben von Handwerkern und Hausbesitzern. Jacobs gelang es, die Video-Schaltung perfekt zu nutzen – die Premiere des Historischen Vereins ist geglückt. (lt)

