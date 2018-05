Finale für die Jüngsten

vor 39 Min.

U13-Floorballer bei der Deutschen

Ein großes Maß an Abgeklärtheit ist am Wochenende in Mülheim an der Ruhr gefragt – bei der U13-Mannschaft der Red Hocks Kaufering. Dann treten diese nämlich bei der deutschen Floorball-Meisterschaft an. Insgesamt acht Mannschaften haben sich für dieses Finale qualifiziert.

Seitenblicke fallen schwer. „Wir werden den Fokus voll auf uns selber setzen“, sagt Kauferings U13-Trainer Markus Kliemann. Denn Einschätzungen zu den Konkurrenten sind kaum möglich, stehen sich die jungen Sportler doch größtenteils erstmals überhaupt direkt gegenüber. „Das eigene Ziel an einer festen Platzierung festzumachen, fällt da schwer; das wollen wir auch gar nicht“, schaut Kliemann voraus.

Auch bei seinen Red Hocks, die zum sechsten Mal in Folge als bayerischer Meister dabei sind, geben einige Spieler ihr DM-Debüt, während es für eine Handvoll bereits der zweite oder sogar dritte Auftritt auf nationalem Parkett ist. „Wir können als Team also schon aus einem gewissen Topf und Erfahrung schöpfen“, hofft der Trainer auf einen kühlen Kopf bei seinen Schützlingen.

Diese stehen in der Vorrunde am Samstag dem TSC Wellingsbüttel, den Floorball Grizzlys Salzwedel und den gastgebenden Dümptener Füchsen gegenüber. In der anderen Gruppe sind die Teams der Frankfurt Falcons, des STV Sedelsberg, FC Stern München und UHC Weißenfels vertreten. (lt)

