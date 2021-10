Der erste Dreier soll her

Das Bundesliga-Team der Red Hocks Kaufering erwartet am Samstag Hamburg. Trotz Personalsorgen ist man zuversichtlich

Nach dem MFBC Leipzig kommt mit dem ETV Piranhhas Hamburg am Samstag das nächste Spitzenteam der 1. Floorball-Bundesliga nach Kaufering. Und die Vorzeichen aus bayerischer Sicht stehen nicht allzu gut: Der Tabellendritte gewann bislang alle seiner Auswärtsauftritte. Dennoch gehen die Red Hocks Kaufering angesichts der jüngsten Leistungssteigerungen mutig in die Partie.

Die Gäste gewannen sowohl ihr Lokalderby in Schenefeld als auch das Gastspiel bei der starken DJK Holzbüttgen jeweils mit zwei Toren Unterschied, die weiteren beiden Auswärtspartien fielen sogar noch deutlicher aus: Unter anderem gewann man beim DHfK Leipzig zweistellig mit 10:3. Die einzige Pleite setzte es gegen Rekordmeister Weißenfels (4:7). Mit so einer Konstanz war vor der Saison nicht zu rechnen gewesen, denn mit Nationalspieler Flemming Kühl und Nachwuchstalent Philipp Wilbrand verbuchen die Hanseaten zwei bittere Abgänge in Richtung Schweiz.

Den jungen Hamburger Talenten wollen die Red Hocks ihre Heimstärke entgegensetzen und nach den Punktgewinnen zuletzt gegen Leipzig und in Berlin erstmals in dieser Saison mit einem Dreier vom Feld gehen. Doch die Aufgabe wird schwer: Kaufering hat neben einigen Spielern mit Trainingsrückstand weiter mit Verletzungssorgen zu kämpfen. So fällt Lukas Wexenberger weiterhin aus und auch hinter dem Einsatz von Kapitän Marco Tobisch steht ein Fragezeichen. Dennoch zeigte sich das Trainerteam um Markus Heinzelmann sicher, eine schlagkräftige Truppe ins Spiel schicken zu können.

Wie Heinzelmanns Schlachtplan aussieht? Vor allem gelte es, die Offensivpower von Hamburg einzudämmen, um nicht schnell einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Dabei setzt das Heimteam auf die Unterstützung der Fans. Um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, das Spiel in der Halle mitzuerleben, setzen die Veranstalter in diesem und nächsten Spiel weiter auf die 3G-Regel (mit Maskenpflicht). Das Spiel beginnt am Samstag um 18 Uhr im Sportzentrum Kaufering. (lt)