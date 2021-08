Die Red Hocks Kaufering erhalten Verstärkung aus der Schweiz

Die Floorballer der Red Hocks Kaufering bereiten sich auf die Bundesliga vor. Neu im Kader ist ein Spieler aus der Schweiz, der Erfahrung mit der Nationalmannschaft besitzt.

Endlich dürfen Kauferings Bundesligafloorballer wieder zum Schläger greifen und auch außerhalb von Trainings auch Spiele bestreiten. Bei der bayernweiten Testspielserie hat zuletzt auch ein junger Schweizer sein Debüt für die Red Hocks gefeiert: Jan Küchli, der zu den Kauferingern stieß, verstärkt das Team von Trainer Markus Heinzelmann.

„Wir sind ein sehr junges Team, und es wird spannend sein, zu sehen, wie wir uns in der Bundesliga schlagen“, erklärt der 24-Jährige. Über seine Rolle sagt er: „Erst mal will ich in der Liga ankommen und ein Gespür für das Spiel kriegen. Dann hoffe ich, dass ich Impulse setzen kann, die uns als Team weiterbringen.“ Dass ihm das gelingen kann, hat der Flügelspieler in seiner Schweizer Heimat beim UHC Biel-Seeland über Jahre gezeigt.

Aus beruflichen Gründen nach Deutschland gekommen

Der Sprung nach Deutschland hat berufliche Gründe: Als Business Analyst arbeitet Küchli für einen internationalen Hotelbetreiber in München. „Ich habe mir den besten Verein in der Region ausgesucht. Schon vor zwei Jahren habe ich während meines Praxissemesters ein paar Mal mittrainiert.“ In der Mannschaft sei er gut aufgenommen worden, sagt der Schweizer, der auch einen italienischen Pass besitzt und für die „Azzurri“ schon siebenmal das Nationaltrikot überstreifte. Besonders freut er sich auf die Zuschauerkulisse in Kaufering.

Noch ganz ohne Publikum ging derweil die Turnierserie des bayerischen Floorball-Verbands über die Bühne, wo die Red Hocks bislang in vier Partien stets als deutlicher Sieger vom Feld gingen. Saisonstart ist Mitte September mit einem Gastspiel in Leipzig. (lt)

Lesen Sie dazu auch