Floorball: Die Red Hocks Kaufering feiern ein fast perfektes Wochenende

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering haben einen kräftezehrenden Doppelspieltag hinter sich. Aber der Einsatz hat sich ausgezahlt. Ein Spieler ragte ganz besonders heraus.

Vor Wochen als Tabellenschlusslicht bereits abgeschrieben, haben sich die Floorballer der Red Hocks Kaufering mit zwei Siegen im Kampf um die Bundesliga-Play-offs zurückgemeldet. Fünf Punkte aus zwei Spielen ist die eindrucksvolle Bilanz.

Gegen den Tabellenvierten Holzbüttgen hatten die Red Hocks in dieser Saison schon zwei empfindliche Niederlagen einstecken müssen: Im Hinspiel hatte es zu Hause eine 5:13-Klatsche gegeben, im Pokal war man 5:10 unterlegen. Doch jetzt gelang mit einem 6:5-Sieg die Revanche. „Wir haben gekämpft und Schüsse geblockt, aber dass es tatsächlich zu einem Sieg reichen könnte, haben wir erst in den letzten Minuten realisiert“, sagt Angreifer Tobias Hutter.

Ricardo Wipfler mit einem Doppelschlag

Zu Beginn sorgte Ricardo Wipfler für Furore: Mit einem Doppelschlag in der dritten Minute stellte der 18-Jährige auf 2:0 und legte Hutter auch noch das 3:0 im Powerplay vor. Bis zur Pause verkürzten die Gastgeber aber wieder auf 2:3. Auch im zweiten Drittel – bislang oft ein Schwachpunkt der Kauferinger – knüpfte man nahtlos an die Anfangsminuten an – auch, dank Keeper Kornelius Schmid.

Dem 4:2 durch Martin Rieß folgte zwar der dritte Treffer der Gastgeber, aber Marco Tobisch erhöhte in Überzahl auf 5:3 – dass die DJK kurz vor Drittelende noch auf 4:5 herankam, gestaltete den letzten Abschnitt enorm spannend. Erst in der 57. Minute erhöhte wieder Ricardo Wipfler auf 6:4 – der erneute Anschlusstreffer der Gastgeber kam zu spät – und Kaufering nahm die drei Punkte schon mal mit.

Sieben Stunden im Bus gesessen

Sieben Stunden Rückfahrt steckte den Kauferingern in den Knochen, als sie am nächsten Tag zu Hause Schriesheim erwarteten. Wieder erwischten die Red Hocks einen Start nach Maß, und Wipfler (2) sowie Dennis Häringer sorgten für die 3:0-Führung nach dem ersten Drittel. Im zweiten Drittel mussten beide Teams den Strapazen des Vortags Tribut zollen. Während Kaufering im Angriff schwächelte, hielt David Winzinger die Null – bis Schriesheim in Überzahl auf 1:3 verkürzte. Hohes Tempo herrschte noch mal in Schlussabschnitt. Durch Treffer von Tobias Hutter und Marco Tobisch blieben die Kauferinger in Führung, aber Schriesheim lag nie mehr als höchstens zwei Tore zurück – und schaffte in den Schlussminuten noch den 5:5-Ausgleich.

Das Eigentor erzwungen

In der Verlängerung hatten dann die Red Hocks den längeren Atem: Marco Tobisch und Daniel Szirbeck provozierten ein Eigentor, das den Red Hocks den Extrapunkt einbrachte. Damit verlassen die Red Hocks erstmals seit September den letzten Tabellenplatz und sind kurz vor Beginn der heißen Saisonphase immer noch in Reichweite der Play-off-Plätze.