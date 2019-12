Floorball: Die Red Hocks Kaufering sind beim amtierenden Meister zu Gast

Plus Zum Start in die Rückrunde wartet auf die Bundesliga-Floorballer eine ganz schwere Aufgabe. Ausgerechnet diesmal müssen die Kauferinger viele Ausfälle verkraften.

Die Hälfte der Saison 2019/2020 ist gespielt. Am Sonntag, um 16 Uhr, starten die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering mit ihrem Gastspiel beim MFBC Leipzig in die Rückrunde. Aktuell belegen die Kauferinger den letzten Tabellenplatz. Doch gerade in den vergangenen Wochen zeigte sich das junge Kauferinger Team deutlich verbessert. Allerdings müssen die Kauferinger diesmal auf mehrere Leistungsträger verzichten. Warum die Floorballer trotzdem optimistisch nach Sachsen fahren.

Am vergangenen Sonntag gelang den Red Hocks der lang ersehnte erste Dreier in der laufenden Bundesligasaison. „Dieses 6:3 war extrem wichtig, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren,“ resümiert Jungspund Benedikt Richardon, der gegen Hamburg zum besten Spieler gewählt wurde. Jedoch zeigte das Spiel gegen Hamburg auch, dass die Red Hocks weiter hart an sich arbeiten müssen. Speziell im Abschluss war man nicht konsequent genug. „Eigentlich hätten wir im ersten Drittel mindestens vier Tore erzielen müssen“, so Trainer Markus Heinzelmann.

Die Chancen müssen besser verwertet werden

Derart fahrlässig dürfen die Roten ihre Chancen beim amtierenden Meister Leipzig nicht auslassen, wenn man die Punkte mitnehmen will. Der MFBC rangiert aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Weißenfels. „Leipzig verfügt über einen sehr ausgeglichenen Kader und speziell in der Offensive über enorme Qualität“, weiß Stürmer Tobias Hutter. „Wenn wir es jedoch schaffen, in der Defensive hart und konsequent zu verteidigen und auf der anderen Seite unsere Chancen effektiv nutzen, haben wir am Sonntag definitiv eine Chance, die Punkte mitzunehmen.“

Das Hinspiel hatte Leipzig mit 7:2 gewonnen. Dabei standen die Red Hocks in der Defensive über weite Strecken sehr ordentlich. Doch speziell in der Offensive lief zu wenig zusammen. Schafft man es, die defensive Stabilität aus dem Hinspiel und die offensive Kreativität aus dem vergangenen Spiel gegen Hamburg zu paaren, darf man sich etwas ausrechnen. Allerdings könnte die personelle Lage kaum angespannter sein. Mit Maxi und Daniel Falkenberger, Marco Tobisch, Dennis Häringer und Lukas Wexenberger fallen gleich fünf Stammkräfte aus. „Sicher tun die Ausfälle sehr weh, doch wir haben einige junge Spieler, wie Benedikt Richardon, Tizian Heinzelmann oder Christian Brücklmayr, die in so einem Spiel mehr Verantwortung übernehmen müssen und ihre zuletzt ohnehin guten Leistungen verbessern können“, erklärt Tobias Hutter. (lt)