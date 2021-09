Floorball: Red Hocks Kaufering gehen im ersten Heimspiel volles Risiko

Plus Die Red Hocks Kaufering bestreiten gegen Chemnitz ihr erstes Heimspiel in der neuen Bundesligasaison. Trotz einer knappen Niederlage sieht man viel Positives.

Gerade noch rechtzeitig wurde die Kauferinger Sporthalle fertig, und die Floorballer der Red Hocks konnten doch ein „echtes“ Heimspiel in der Bundesliga feiern. Für Punkte reichte es zwar gegen Chemnitz nicht, aber aufseiten der Kauferinger kann man dem Spiel dennoch viel Positives abgewinnen.