Gleich zwei Spiele

Die Red Hocks Kaufering beenden das Jahr mit zwei richtungsweisenden Partien

Für die Floorballer der Red Hocks Kaufering stehen die beiden letzten Bundesliga-Spiele in diesem Jahr an. Und diese werden zeigen, ob sich die Kauferinger ins Mittelfeld der Tabelle schieben – oder ob es zurück in den Tabellenkeller geht. Am Samstag sind die Kauferinger in Bonn zu Gast, am Sonntag in Schriesheim – beides direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Lockerheit war zuletzt im Kauferinger Lager spürbar zurückgekehrt. „Mit den Partien gegen Leipzig und gegen Schenefeld haben wir gesehen, dass wir nicht immer nur ganz gut mitspielen, sondern uns am Ende auch mit Punkten belohnen können“, sagt Kapitän Marco Tobisch, der nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder mit von der Partie war. Durch den 8:7-Sieg gegen Schriesheim zuletzt kletterten die Kauferinger auf Platz acht in der Tabelle – allerdings punktgleich mit den Teams auf Platz neun bis zwölf.

Die Bonner, die auf Rang zehn liegen, sind schwer einzuschätzen: Gegen Leipzig und Chemnitz setzte es zweistellige Klatschen, gegen Rekordmeister Weißenfels unterlagen die Dragons dagegen erst nach Verlängerung.

Mit einer treffsicheren Offensive wartet traditionell auch der TV Schriesheim auf – was sich zuletzt in Kaufering wieder zeigte. „Für uns wird es am Wochenende nicht nur darum gehen, gut zu verteidigen, sondern auch unsere Effektivität vor dem Tor hochzuschrauben“, erklärt Trainer Markus Heinzelmann. „Drei, vier oder vielleicht auch fünf Auswärtstore könnten in Bonn und Schriesheim zu wenig sein, um zu gewinnen.“ Gegen Schenefeld habe seine Mannschaft vor allem in den Phasen der Überlegenheit beste Chancen liegengelassen, das soll nun besser laufen.

Das Bundesligajahr ist für die Red Hocks, der langen WM-Pause im Dezember geschuldet, damit schon beendet. Am 20. November gastieren die Kauferinger in der dritten Pokalrunde noch beim hessischen Regionalligisten TSG Erlensee. (lt)