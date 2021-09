Im Pokal ausgeschieden

Red Hocks II bieten lange Paroli

Ein spannendes Pokalspiel lieferten sich die zweite Mannschaft der Red Hocks Kaufering und Stern München: Erst in der Verlängerung entschieden die Floorballer aus der Landeshauptstadt, die eine Liga höher spielen, die Partie zu ihren Gunsten.

Regionalligist gegen Zweitligist – eigentlich eine klare Sache, aber in Pokalspielen ist eben alles möglich. Und das zeigte sich auch in Kaufering. Der Regionalligist Red Hocks Kaufering hatte den FC Stern München nämlich am Rande einer Niederlage. Dass die Münchner im Gegensatz zu den Gastgebern schon einige Testspiele absolviert hatten, zeigte sich zu Beginn. So ging München auch zunächst in Führung. Aber Kaufering glich bald aus, und nach dem ersten Drittel lagen die Red Hocks knapp 4:5 zurück. Im Mitteldrittel blieb der Abstand bestehen – mit einem 6:7 aus Kauferinger Sicht ging es in den letzten Abschnitt.

Und hier gingen die Kauferinger erstmals in Führung, kurz vor Schluss konnte München erneut auf 9:9 ausgleichen, jetzt musste die Verlängerung die Entscheidung bringen. Beide Teams begannen verhalten, um nicht den entscheidenden Fehler zu machen. Dann waren es aber die Gäste, die das Siegtor erzielten – und für KauferingII gib es einen Trost: „Wir haben gegen eine Zweitligamannschaft auf Augenhöhe mitgespielt und werden nun mit gestärktem Selbstbewusstsein in die Regionalliga-Saison starten“, fasst Kapitän Lukas Wexenberger die Partie zusammen. (lt)