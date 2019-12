Floorball: Kaufering jubelt und die Kuscheltiere fliegen

Plus Im Pokal überzeugen die Floorballer der Red Hocks Kaufering gegen Schenefeld. Der „Teddy Bear Toss“ feiert eine gelungene Premiere

Auch wenn es für die Kauferinger Red Hocks in der 1. Bundesliga bislang nicht recht läuft: Im Pokal haben sie sich das nötige Selbstvertrauen für eine erfolgreiche Aufholjagd in der Liga geholt. Gegen den Zweitligisten Schenefeld, der ungeschlagen die Gruppe Nord-West anführt, gab es für die Kauferinger einen ebenso deutlichen wie verdienten Sieg. Aber nicht nur das wurde gefeiert: Die Premiere des „Teddy Bear Toss“ beim Floorball war ebenso ein Riesenerfolg.

Werbung in eigener Sache, das war es, was die Red Hocks bei diesem Spiel betrieben haben. Mit 7:3 setzten sie sich gegen Schenefeld durch und ziehen damit ins Viertelfinale des Pokalwettbewerbs ein. Passend zu diesem Erfolg war auch die Kulisse. 371 Zuschauer kamen ins Kauferinger Sportzentrum, dabei spielte sicher auch die Aktion „Teddy Bear Toss“ zugunsten der Hilfsorganisation Humedica eine Rolle. Patrick Fricke hatte die Idee dazu gehabt - eine gute Idee, wie das Abend zeigt. Dabei werden beim ersten Tor der Heimmannschaft von den Zuschauern Kuscheltiere aufs Spielfeld geworfen, die Humedica nach der Partie überreicht wurden. Diese gehen per Päckchen an bedürftige Kinder.

Das erste Drittel endet torlos

Allerdings mussten sich die Zuschauer lange gedulden, ehe sie ihre Kuscheltiere werfen durften – und dann war es auch zunächst die überschaubare Zahl der Gästefans. Das erste Drittel endete nämlich torlos. Zwar hatten die Kauferinger mehr vom Spiel, die Chancen waren trotzdem gleichmäßig verteilt. Schenefeld lauerte auf Konter und diese waren dann auch brandgefährlich. Aber Red-Hocks-Keeper David Winzinger, der auch zum besten Spieler der Gastgeber gewählt wurde, hielt seine Mannschaft mit sensationellen Paraden im Spiel.

Erst im zweiten Drittel musste Winzinger hinter sich greifen, als Kaufering in Unterzahl war (22.). Nur kurz waren die Red Hocks verunsichert, dann brachte ein toller Spielzug den Ausgleich durch Moritz Leonhardt (25.) – und endlich flogen die zahlreichen Kuscheltiere aufs Feld. Die Unterbrechung brachte die Teams nicht aus dem Konzept. Es entwickelte sich ein schnelles und sehenswertes Spiel, in dem es im letzten Drittel auch die dazu passenden Tore zu sehen gab.

Der Keeper bereitet den letzten Kauferinger Treffer vor

Maximilian Falkenberger (45.) und Lukas Wexenberger (47.) brachten die Gastgeber mit 3:1 in Front, aber eine weitere Strafzeit nutzte Schenefeld zum Anschlusstreffer (48.). Nur 30 Sekunden später stellte aber Ricardo Wipfler nach einem tollen Solo den alten Abstand wieder her. Schenefeld wurde nun stärker, aber Kaufering verteidigte mit viel Leidenschaft und Einsatz. Die letzten drei Minuten waren entscheidend: Moritz Leonhardt erhöhte nach toller Vorarbeit von Moritz Billes auf 5:2 – Schenefeld nahm nach einer Auszeit seinen Keeper vom Feld. Und das nutzten erst Ricardo Wipfler (58.) und dann Tobias Hutter (59.) zum 7:2. Besonders war der Treffer von Hutter: Dabei krönte Keeper Wipfler seine tolle Leistung mit einem Assist. Der letzte Treffer von Schenefeld (60.) war nicht mehr von Bedeutung: Kaufering steht kurz vor dem Einzug ins Final4-Turnier.